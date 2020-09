Tour de France 2020: il borsino della tappa di oggi (20 settembre). Le stellette dei favoriti: Caleb Ewan cerca il bis sui Campi Elisi

Siamo giunti al termine del Tour de France 2020. L’ultima frazione, la Mantes-la-Jolie-Paris Champs-Élysées di 122 chilometri, sarà la classica passerella che condurrà gli atleti nel cuore di Parigi, laddove lo sloveno Tadej Pogacar verrà incoronato re della Grande Boucle. Il grande favorito per la vittoria di tappa è colui che già l’anno scorso sfrecciò sui Campi Elisi, vale a dire l’australiano Caleb Ewan.

I suoi rivali più accreditati sono la maglia verde Sam Bennett, il belga Wout Van Aert e un Peter Sagan all’ultima occasione per lasciare il timbro in quest’edizione del grande giro francese. Diversi sono gli azzurri che si giocheranno le loro carte in volata, da Elia Viviani a Matteo Trentin, passando per Sonny Colbrelli e Niccolò Bonifazio. Attenzione anche a Simone Consonni che potrebbe fare un buono sprint nel caso Viviani dovesse avere qualche problema.

I FAVORITI DELLA VENTUNESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2020



*** Caleb Ewan

** Sam Bennett, Wout Van Aert, Peter Sagan

* Elia Viviani, Cees Bol, Sonny Colbrelli, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Clément Venturini, Matteo Trentin, Simone Consonni, Alexander Kristoff, Luka Mezgec, Hugo Hofstetter, Niccolò Bonifazio, Bryan Coquard

