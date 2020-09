Tour de France 2020: il borsino della tappa di oggi (15 settembre). Le stellette dei favoriti: probabile fuga a Villard-de-Lans

Dopo il secondo giorno di riposo, il Tour de France è pronto a riprendere con la sedicesima tappa, la La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans. La frazione presenta un profilo montuoso, con ben cinque gran premi della montagna, vale a dire, nell’ordine, la Cote de Virieu (2,3 km al 6,8%), il Col de Porte (7,4 km al 6,8%), la Cote de Revel (6 km all’8%), il Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km al 6,5%), dalla cui vetta mancheranno venti chilometri alla meta, e la Cote 2000 (2,5 km al 6,3%), in cima alla quale è posto il traguardo.

Dato il modo in cui sono posizionate le ascese e il fatto che questa frazione sarà seguita da due tappe più dure, molto probabilmente sarà una giornata all’insegna della fuga. Il tracciato strizza soprattutto l’occhio ad atleti esplosivi e capaci di difendersi in salita, come Julian Alaphilippe, Marc Hirschi e Maximilian Schachmann. Sarà anche l’occasione, inoltre, per iniziare a vedere un po’ di lotta per la maglia a pois, la quale, al momento, è di proprietà del francese Benoit Cosnefroy che la veste sin dal primo giorno.

IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SEDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2020

*** Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Maximilian Schachmann

** Lennard Kamna, Pierre Rolland, Michal Kwiatkowski, Alexey Lutsenko, Tiesj Benoot

* Pavel Sivakov, Felix Grossschartner, Alexis Vuillermoz, Primoz Roglic, Kasper Asgreen, Bob Jungels, Valentin Madouas, Alejandro Valverde, Greg Van Avermaet, Alessandro De Marchi, Luis Leon Sanchez, Tadej Pogacar, Thomas De Gendt, Daryl Impey, Daniel Martin, Quentin Pacher

Foto: Lapresse