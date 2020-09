Tour de France 2020, Enric Mas: “La Jumbo-Visma ha tirato anche quando non serviva”

Il modo di correre della Jumbo-Visma al Tour de France non ha convinto i più. Lo squadrone neerlandese ha controllato la gara per tre settimane, ma non ha mai realmente affondato il colpo, finendo, così, per vedere il proprio leader Primoz Roglic venire trafitto nella cronometro del penultimo dì da Tadej Pogacar, il quale, grazie a una prova maiuscola, ha sfilato la maglia gialla al connazionale. Tra coloro che hanno criticato l’interpretazione della Grande Boucle da parte dei gialloneri c’è anche Enric Mas della Movistar, il quale ne ha parlato durante un’intervista al quotidiano spagnolo Marca. Queste le sue parole: “Non devi necessariamente dimostrare sempre di essere il migliore. La Jumbo ha tirato anche quando non serviva. Credo che ora si rendano conto che avrebbero dovuto interpretare la gara in modo diversi. Ogni giorno volevano far vedere che loro erano i più forti, ma alla fine il Tour lo ha vinto Pogacar“.

Mas, inoltre, ha parlato del suo quinto posto e del suo futuro: “Sono molto soddisfatto di aver chiuso il Tour de France al quinto posto, è un ottimo risultato. Ora i prossimi obiettivi sono il Mondiale e la Vuelta. In futuro penso di poter vincere un grande giro, anche perché so di avere la fiducia di un sodalizio importante come la Movistar“.

Foto: Lapresse