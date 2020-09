Tour de France 2020, conferme sull’inchiesta doping: due persone prese in custodia cautelare

Una notizia che era nell’aria già da questa mattina, ma con il passare delle ore sono arrivate ulteriori conferme. Un paio di giorni fa, al termine della 17ma tappa del Tour de France 2020, ci sono stati dei controlli nelle stanze di albergo della Arkéa-Samsic, la compagine di Nairo Quintana. Come riportato dall’agenzia di stampa transalpina AFP, sarebbe stata aperta un’indagine preliminare per sospetti di doping nei confronti di una piccola parte di una squadra in corsa, che dovrebbe essere proprio la Professional francese.

Come leggiamo su cyclingpro.net il procuratore di Marsiglia Dominique Laurens, ha parlato di “scoperta di molti prodotti sanitari tra cui farmaci e soprattutto di un metodo che può essere qualificato come doping“.

Loading...

Loading...

Dal pubblico ministero voci di “prescrizione a un atleta senza giustificazione medica di una sostanza o metodo proibito nel quadro di un evento sportivo, aiuto nell’uso e incitamento all’uso di una sostanza o metodo proibito agli atleti, trasporto e possesso di una sostanza o metodo proibito ai fini dell’uso da parte di un atleta senza giustificazione medica”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse