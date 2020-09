Tokyo 2020: niente restrizioni in Giappone per gli atleti olimpici

In attesa di sapere se davvero i Giochi 2020 verrano disputati a Tokyo nel 2021 (la decisione finale è attesa nel giro di un mese), ecco una novità importante in chiave Olimpiadi: gli atleti che gareggeranno ai Giochi Olimpici e Paralimpici saranno molto probabilmente esenti dalle restrizioni all’ingresso in Giappone attualmente in vigore. A rivelarlo sono i media giapponesi, in primis il Japan Times.

Attualmente sono 159, in totale, le nazioni considerate a rischio e alle quali non è permesso l’ingresso nella nazione. Tuttavia, per il quotidiano nipponico citato le eccezioni saranno concesse agli atleti olimpici e paralimpici. Ogni atleta dovrà monitorare la propria salute e risultare negativo al test per il Coronavirus entro 72 ore dall’uscita dal proprio Paese.

All’ingresso in Giappone tutti gli atleti saranno sottoposti poi a test e i loro movimenti monitorati e limitati. Potrebbe essere possibile per gli stessi allenarsi e gareggiare anche durante i 14 giorni di quarantena.

A breve ne sapremo di più.

Foto: La Presse