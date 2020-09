Tiro con l’arco: Italia in raduno a Cantalupa in vista dell’Antalya Challenge

Prosegue la preparazione della Nazionale olimpica di tiro con l’arco, che si allenerà al Centro Tecnico federale di Cantalupa (Torino), in quello che sarà il secondo raduno del mese di settembre, da giovedì 24 a mercoledì 30, agli ordini del coordinatore tecnico Sante Spigarelli, in vista dell’Antalya Challenge, in programma dal 2 al 4 ottobre, nella prima competizione post-Covid.

Ben diciassette gli arcieri convocati, ovvero Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Mauro Nespoli, Michele Frangilli, Luca Melotto e Marco Morello, Federico Musolesi, Yuri Belli e Alessandro Paoli tra gli uomini, mentre le donne presenti saranno Tatiana Andreoli e Lucilla Boari delle Fiamme Oro, Tanya Giada Giaccheri, Vanessa Landi ed Elena Tonetta dell’Aeronautica Militare, Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Karen Hervat (Trieste Archery Team) e Laura Baldelli (Arcieri Augusta Perusia).

Foto: FitArco