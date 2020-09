Tiro a volo, Campionati Italiani trap: Alessia Iezzi e Emanuele Bernasconi vincono i titoli tricolore

Il tiro a volo nostrano porta a compimento un altro grande fine settimane di gare. Nella cornice straordinaria del Trap Concaverde di Lonato del Garda infatti si sono svolti i Campionati Italiani di trap, che hanno visti misurarsi i migliori interpreti nazionali della specialità, tanto nel contest al femminile quanto in quello al maschile.

Nella competizione dedicata alle Ladies, il titolo è andato appannaggio di Alessia Iezzi. La tiratrice di Chieti riuscendo a sbriciolare 42 dei 50 piattelli a disposizione, dopo una sofferta qualifica, è infatti riuscita a precedere le compagne di nazionale Silvana Stanco, seconda con lo score di 39/50, e Jessica Rossi (29/40).

Nella rassegna riservata invece agli uomini, lo scudetto se l’è preso invece Emanuele Bernasconi. Il veterano romano si è dimostrato glaciale in finale battendo 45-43 (sempre su un massimo di 50, ndr) il rivale Valerio Grazini, mentre Lorenzo Ferrari è andato a completare il podio piazzando un comunque solido 33/40.

Le dichiarazioni del dt Albano Pera e del presidente Luciano Rossi

Al termine delle due gare dei Campionati Italiani di trap, a parlare al sito federale sono stati il dt Albano Pera e il presidente Luciano Rossi: “Annata durissima – il commento del direttore tecnico – Speriamo che per la prossima stagione ci si la possibilità di disputare gare internazionali, ne abbiamo estremamente bisogno per gestire al meglio la preparazione per l’Olimpiade”.

Chiosa finale del presidente della Fitav Luciano Rossi: “Stagione anomala, ma gestita in modo eccellente dal nostro mondo, donne e uomini, che con grande passione e professionalità hanno permesso che le gare e tutto si realizzasse con zero errori. Complimenti e un grazie di cuore a tutti. Il prossimo anno ci aspettano tante gare, una su tutte, la Olimpiade, dove cercheremo di onorare la nostra tradizione”.

Foto: FITAV