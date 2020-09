Tennis, Marco Calabresi: “Roland Garros, coppie molte interessanti. Ma se fossi un bookmaker, punterei su Nadal”

Il giornalista del Correre della Sera Marco Calabresi, appassionato ed esperto di tennis, è intervenuto ai microfoni di Tennis2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport, per commentare lo scenario proposto dagli Open di Francia, che si concluderanno il prossimo 11 ottobre.

“Il Roland Garros propone, quest’anno, delle accoppiate estremamente interessanti, Dominic Thiem e Marin Cilic in primis. Inoltre, l’austriaco è nello stesso lato del tabellone in cui è presente anche Nadal. Se fossi un bookmaker saprei già su chi puntare”: questa l’opinione in apertura di Marco, in merito a quello a cui potremmo assistere nei prossimi incontri.

Non mancano opinioni sul panorama italiano e previsioni sul campionato femminile: “Simona Halep non ha avversari ed è certamente la favorita. Ma occhio alla Williams“.

LA VIDEO INTERVISTA A MARCO CALABRESI





Foto: Shutterstock