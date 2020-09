Tennis, Lorenzo Musetti: “Con Tiafoe è stata una battaglia. Sto giocando veramente bene. L’obiettivo è vincere il torneo”

Lorenzo Musetti è stato autore di un fantastico ottavo di finale all’ATP Challenger di Forlì dove ha eliminato la testa di serie n.1 del torneo Frances Tiafoe. L’azzurro sta vivendo un momento magico. Solo pochi giorni fa ha raggiunto gli ottavi agli Internazionali d’Italia dove si è fatto conoscere dai grandi del tennis.

Nella conferenza post partita il 18enne nativo di Carrara ha analizzato così la sfida contro lo statunitense numero 67 del ranking ATP: “Sono partito bene, il match è stato tosto sin dal primo punto. Ho fatto fatica a costruirmi la chance di strappargli il servizio, visto che ha battuto alla grande; sono contento di come ho gestito gli scambi, credo di aver vinto la maggior parte dei punti lunghi. È stata una battaglia, ho cambiato marcia dopo aver recuperato il break di svantaggio nel terzo set e alla fine ce l’ho fatta“.

Musetti è consapevole che sta vivendo un momento molto positivo e non nasconde i suoi obiettivi: “Sono in forma, sto giocando veramente bene e mi sento a mio agio anche fisicamente nonostante le fatiche di Roma. Mi sento alla pari con tutti, non ho paura di affrontare avversari sulla carta più forti di me. Se l’obiettivo è vincere il torneo? Assolutamente sì. Sogno di trionfare davanti al pubblico che mi sta sostenendo giorno dopo giorno. Spero di conquistare il titolo“.

Foto: Lapresse