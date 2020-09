Tennis, ATP Amburgo 2020: Fabio Fognini e Lorenzo Sonego nel tabellone principale, Daniil Medvedev la testa di serie n.1

Saranno Fabio Fognini e Lorenzo Sonego gli azzurri al via dell’ATP di Amburgo, torneo di tennis sulla terra rossa tedesca che caratterizzerà la prossima settimana fino al 27 di settembre. Fognini, eliminato nel secondo turno degli Internazionali d’Italia dal francese Ugo Humbert, sta cercando di recuperare dopo essersi operato a entrambe le caviglie. La condizione, chiaramente, non è ottimale, tuttavia dei segnali di crescita si sono visti contro il transalpino. Il ligure farà il proprio esordio in questo torneo contro la wild card tedesca Philipp Kohlschreiber e l’impegno dovrebbe essere alla portata di Fabio, visto che il teutonico sembra essere nella parabola discendente della propria carriera.

Per quanto riguarda Sonego, l’impegno sarà decisamente probante contro il talentuoso canadese Felix Auger-Aliassime e per il piemontese non sarà affatto facile. Un tabellone la cui testa di serie n.1 sarà il russo Daniil Medvedev semifinalista agli US Open 2020, mentre la n.2 sarà il greco Stefanos Tsitsipas, battuto da Jannik Sinner a Roma. Da notare anche le presenze del francese Gael Monfils (n.3 del seeding) e dello spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie n.4). In sostanza un ATP 500 di tutto rispetto.

Foto: LaPresse