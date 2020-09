Tennis, ATP Amburgo 2020: Casper Ruud affronterà Fabio Fognini, vince anche Stefanos Tsitsipas

Il torneo ATP 500 di Amburgo 2020 di tennis, ultimo sulla terra rossa prima del Roland Garros, ha visto oggi completarsi il primo turno con le ultime due sfide ed iniziare il secondo con i primi quattro incontri, mentre nella giornata di domani si giocheranno gli altri quattro che completeranno il quadro dei qualificati ai quarti.

Per quanto concerne il primo turno, match di interesse per l’Italia, dato che designava l’avversario di domani di Fabio Fognini, era quello che ha visto uscire vincitore Casper Ruud, il quale ha approfittato del ritiro del transalpino Benoit Paire, quando però il punteggio era di 6-4 2-0 per il norvegese. L’ellenico Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2, invece, ha battuto il britannico Daniel Evans per 6-3 6-1.

Per il secondo turno in serata l’iberico Roberto Bautista Agut, numero 4, ha superato lo special exempt teutonico Dominik Koepfer per 6-3 3-6 6-3, e domani sfiderà il numero 5, il russo Andrey Rublev che ha battuto il qualificato statunitense Tommy Paul per 6-1 3-6 6-2. Il lucky loser kazako Alexander Bublik ha superato il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-4 6-2 e domani se la vedrà con il cileno Cristian Garín, che ha battuto la wild card tedesca Yannick Hanfmann per 6-2 7-6.

RISULTATI 23 SETTEMBRE ATP AMBURGO 2020

Primo turno

Casper Ruud batte Benoît Paire 6-4 2-0 ritiro

Stefanos Tsitsipas batte Daniel Evans 6-3 6-1

Secondo turno

Roberto Bautista Agut batte Dominik Koepfer 6-3 3-6 6-3

Andrey Rublev batte Tommy Paul 6-1 3-6 6-2

Alexander Bublik batte Félix Auger-Aliassime 6-4 6-2

Cristian Garín batte Yannick Hanfmann 6-2 7-6

Foto: LaPresse