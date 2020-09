Tennis, ATP Amburgo 2020: avanzano Tsitsipas e Lajovic. Ruud elimina Fognini

Si è completato il quadro dei quarti di finale del torneo ATP di Amburgo. Dopo il successo in due set all’esordio su Daniel Evans, Stefanos Tsitsipas si è ripetuto contro l’uruguaiano Pablo Cuevas con il punteggio di 7-5 6-4. Decisivo un break per set per il tennista greco, che ha strappato il servizio all’avversario sempre nel game con cui si è poi assicurato la conquista del set.





Ai quarti di finale la testa di serie numero due se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic. Il numero 24 del mondo e finalista lo scorso anno a Montecarlo ha dominato contro il russo Karen Khachanov, superandolo in due set con il punteggio di 6-1 6-2.

Un altro quarto di finale metterà, invece di fronte il francese Ugo Humbert ed il norvegese Casper Ruud. Il transalpino, dopo l’exploit al primo turno con Daniil Medvedev, ha superato in due set il ceco Jiri Vesely (6-3 6-4); mentre Ruud si è confermato avversario ostico per i tennisti italiani, battendo Fabio Fognini con un doppio 6-3.

RISULTATI ATP AMBURGO 2020 (24 SETTEMBRE)

Lajovic (Srb) b. Khachanov (Rus) 6-1 6-2

Tsitsipas (Gre) b. Cuevas (Uru) 7-5 6-4

Humbert (Fra) b. Vesely (Cze) 6-3 6-4

Ruud (Nor) b. Fognini (Ita) 6-3 6-3

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events