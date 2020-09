Superbike, risultato gara-2 GP Catalogna 2020: Chaz Davies fa paura! Rea 4° e Redding 6°. Rinaldi, amaro ritiro

Un successo di qualità. Gara-2 del GP della Catalogna 2020, terzultimo round del Mondiale di Superbike, che parla gallese grazie alla vittoria di Chaz Davies. L’alfiere di casa Ducati parte, mette la firma su ogni curva e scappa. Un successo da dominatore. Una vittoria mai in discussione dell’alfiere di Borgo Panigale che sulla pista di Barcellona fa vedere di saperci fare, una specie di luce in fondo a un tunnel di delusione, interrompendo il periodo di un lungo digiuno. Per Davies si tratta della 31ma vittoria in questa categoria, eguagliando un grande della Superbike come Colin Edwards.

Alle spalle della Ducati leader, non sono mancate le emozioni perché le due Yamaha dell’olandese Michael van der Mark e dell’americano Garrett Gerloff se le sono date fino all’ultimo giro. Nella penultima tornata un errore dell’orange sembrava spalancare un portone per la piazza d’onore dello statunitense, ma poi forse anche per un pizzico di inesperienza arriva un lungo in curva-10 e van der Mark è abile ad approfittarne celermente. Il podio è quindi completato dal tulipano e da Gerloff in quest’ordine.

In ottica campionato, dopo i fuochi d’artificio di ieri e il piazzamento della Superpole Race, versione più umana di Jonathan Rea che coglie un piazzamento (quarto), approfittando delle disgrazie altrui, come il ritiro del ducatista Michael Ruben Rinaldi a precederlo per praticamente tutta la run. Rea, quindi, un po’ aiutato dalla fortuna e nello stesso tempo bravo a tenersi dietro il suo rivale diretto per il campionato. Una prestazione di Scott Redding, infatti, sottotono: sesto posto per lui, alle spalle anche della BMW del connazionale Tom Sykes. Una top 10 poi completata dall’irlandese Eugene Laverty (BMW), dalla Kawasaki di Alex Lowes, dalla Honda del britannico Leon Haslam e dal francese della Yamaha Loris Baz. In chiave italiana, Federico Caricasulo è stato il migliore in dodicesima posizione davanti a Lorenzo Zanetti. Con questo riscontro Rea rafforza ulteriormente il proprio primato con 290 punti, mentre Redding insegue con 239. Terza posizione per Davies a quota 188.

CLASSIFICA GARA-2 GP CATALOGNA 2020 – SUPERBIKE

1 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’42.646 324

2 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 2.460 +2.460 1’42.852 318

3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 2.559 +0.099 1’42.851 320

4 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 8.040 +5.481 1’42.783 320

5 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 13.196 +5.156 1’43.151 315

6 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 14.232 +1.036 1’42.903 320

7 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 16.409 +2.177 1’43.473 319

8 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 17.590 +1.181 1’43.325 317

9 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 18.536 +0.946 1’42.877 322

10 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 20.401 +1.865 1’43.216 316

11 94 FOLGER Jonas Yamaha YZF R1 20.451 +0.050 1’43.360 317

12 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 25.414 +4.963 1’43.438 316

13 87 ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 31.420 +6.006 1’43.709 312

14 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 51.264 +19.844 1’44.763 310

15 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 3 LAPS 3 LAPS 1’43.849 312

RT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’42.679 293 316

RT 53 DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR 1’44.626 300 310

RT 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1’44.704 307 316

RT 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’43.733 312 312

RT 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R

Foto: Valerio Origo