Sport in tv oggi (mercoledì 30 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Altra intensissima giornata di sport da vivere. Oggi, mercoledì 30 settembre, fari puntati soprattutto su ciclismo e tennis. Si corre la Freccia Vallone, importante classica World Tour, mentre a Parigi si continua a giocare sui campi del Roland Garros. Occhio anche ai motori con la motocross che va in scena in quel di Mantova. Andiamo a scoprire tutto il programma completo con il palinsesto tv e streaming.

PROGRAMMA SPORT (30 SETTEMBRE)

TENNIS – Roland Garros – Ore 11:00 Sara Errani (ITA) (Q)-Kiki Bertens (NED) (5) – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

TENNIS – Roland Garros – Terzo match dalle ore 11.00 Juan Ignacio LONDERO (ARG) contro Marco CECCHINATO (ITA) – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

TENNIS – Roland Garros – Terzo match dalle ore 11.00 Lorenzo Sonego-Alexander Bublik – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

TENNIS – Roland Garros – Terzo match dalle ore 11.00 Travaglia vs Nishikori – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

TENNIS – Roland Garros – Ore 17:30 Cori Gauff (USA)-Martina Trevisan (ITA) (Q) – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

TENNIS – Roland Garros – Secondo match dalle 11.00 Lorenzo Giustino (ITA) – Diego Schwartzman (ARG) [12] – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

TENNIS – Roland Garros – Quarto match dalle 11.00 Sinner-Bonzi – Diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

CICLISMO – Freccia Vallone – Diretta TV Rai Sport HD (dalle 13.00) ed Eurosport 2 (dalle 15.00) – Streaming Eurosport Player, DAZN e Rai Play

CALCIO – Serie A recupero prima giornata – Ore 18.00 Benevento-Inter – Diretta TV su Sky Sport Serie A, streaming su SkyGo

CALCIO – Serie A recupero prima giornata – Ore 18.00 Udinese-Spezia – Diretta TV su Sky Calcio, streaming su Sky Go

BASKET – Euro Cup – Ore 18:00 Lietkabelis-Virtus Segafredo Bologna – Streaming Pagina Facebook EuroCup e Virtus Bologna

BASKET – Euro Cup – Ore 20.45 Venezia-Unics Kazan – Streaming Pagina Facebook EuroCup e Reyer Venezia

PALLAVOLO – SuperLega – 20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Tonno Callipo Vibo Valentia – Diretta streaming su Eleven Sports

CALCIO – Serie A recupero prima giornata – Ore 20.45 Lazio-Atalanta – Diretta TV su Sky Sport e Sky Sport Serie A, streaming su SkyGo

MOTOCROSS – GP Mantova – Diretta streaming su EurosportPlayer

ore 12.15 Gara-1 MX2

ore 13.15 Gara-1 MXGP

ore 15.10 Gara-2 MX2

ore 16.10 Gara-2 MXGP

Foto: Lapresse