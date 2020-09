Sport in tv oggi (mercoledì 23 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 23 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport, Proseguono le qualificazioni al Roland Garros e vanno in scena i match di secondo turno ad Amburgo e Strasburgo. In serata i preliminari della Champions League di calcio e la fase a gironi della Coppa Italia di volley. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 23 settembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (23 SETTEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE:

10.00 TENNIS – Roland Garros, qualificazioni (iretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player, su Now TV e su DAZN)

10.00 TENNIS – ATP Amburgo, secondo turno (diretta tv su Supertennis)

10.00 TENNIS – WTA Strasburgo, secondo turno

18.00 VOLLEY (Champions League femminile, rtirono preliminare) – Obrenovac-Scandicci (diretta streaming su eurovolley.tv)

18.00 VOLLEY (Coppa Italia maschile, fase a gironi) – Milano-Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 CALCIO (Europea League, terzo turno preliminare) – Apollon-Lech

20.30 VOLLEY (Coppa Italia maschile, fase a gironi) – Tre partite: Padova-Latina, Ravenna-Piacenza, Verona-Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

20.45 CALCIO (Coppa di Lega inglese, sedicesimi di finale) – Chelsea-Barnsley e Leicester-Arsenal (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, andata playoff) – Gent-Dinamo Kiev (diretta tv su Sky Sport Football)

21.00 CALCIO (Champions League, andata playoff) – Molde-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport 254)

21.00 CALCIO (Champions League, andata playoff) – Olympiakos-Omonia (diretta tv su Sky Sport Arena)

Foto: Lapresse