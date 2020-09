Sport in tv oggi (giovedì 24 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 24 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano i Mondiali di ciclismo con la cronometro femminile. Proseguono le qualificazioni al Roland Garros e vanno in scena i match di secondo turno ad Amburgo e Strasburgo. In serata la Supercoppa Europea di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 24 settembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (24 SETTEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE:

08.40 GOLF (European Tour) – Irish Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN dalle ore 15.30)

10.00 TENNIS – Roland Garros, qualificazioni (iretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player, su Now TV e su DAZN)

10.00 TENNIS – ATP Amburgo, secondo turno (diretta tv su Supertennis)

10.00 TENNIS – WTA Strasburgo, secondo turno

11.00 TENNIS – Challenger Forlì (diretta tv sul sito dell’ATP Challenger)

12.30 GOLF (PGA Tour) – Corales Championship, primo giro (diretta streaming su Golf TV)

14.40 CICLISMO – Mondiali, cronometro femminile (diretta tv su Rai 2 e su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

17.00 BASKET FEMMINILE (Supercoppa Italiana, quarti di finale) – Venezia-Empoli (diretta streaming su LBF)

20.00 BASKET FEMMINILE (Supercoppa Italiana, quarti di finale) – Schio-Vigarano (diretta streaming su LBF)

20.30 CALCIO (Europea League, terzo turno preliminare) – Milan-Bodo/Glimt (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Coppa di Lega inglese, ottavi di finale) – Lincoln City-Liverpool e Manchester City-Bournemouth (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Supercoppa Europea) – Bayern Monaco-Siviglia (diretta tv su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Canale 5; diretta streaming su Sky Go, Now TV, Mediaset Play)

Foto: Lapresse