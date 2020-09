Softball, Serie A1 2020: Saronno e Bollate sul 2-0 nelle semifinali contro Caronno e Forlì

Entrambe le serie delle semifinali dei playoff scudetto della Serie A1 di softball sono sul 2-0. E a dominarle sono le formazioni del girone A, Saronno e Bollate, che la prossima settimana saranno certe di avere la possibilità di arrivare fino alla finale con il primo dei due match in programma sabato 26.

Saronno-Caronno

Saronno vince in totale scioltezza la prima delle due sfide, con Alice Nicolini praticamente inattaccabile al lancio e le mazze in ottimo stato. Il secondo inning vede subito la volata di sacrificio di Bettinsoli che regala il primo RBI alle ospiti (corsa di Filler), poi è Pietroni con un singolo verso la prima base a dare modo a Vigna di firmare il 2-0. Poco più tardi, nel terzo, c’è il fuoricampo di Filler a dare altri due punti a Saronno, che completa l’opera nel sesto con un gran triplo di Rotondo, anche questo da 2 RBI. Accorcia Ambrosi con un singolo al centro, chiude per 7-1 Longhi con un doppio a destra. Seconda gara dal passivo ancora più pesante, un 8-1 che nasce dalla seconda ripresa. con i singoli da due punti di Pietroni e da uno di Rotondo. Nella terza, doppio di Vigna da 2 RBI e altro sacrificio di Bettinsoli per il 6-0, poi Marocchino riduce le distanze alla stessa maniera, infine Pietroni e Rotondo concludono l’opera con due singoli.

Forlì-Bollate

L’MKF va subito sul 2-0 contro la dominatrice del girone B. Nel primo match, la battaglia Greta Cecchetti-Ilaria Cacciamani la vince in maniera decisa la prima. Per tre inning e metà del quarto la sola cosa significativa è il doppio con successiva terza rubata di Gasparotto e immediato sacrificio di Elisa Cecchetti per l’1-0 Bollate. Nella parte bassa del quarto ancora Elisa Cecchetti segna su errore difensivo, poi il 3-0 lo firma Camisasca facendosi eliminare, ma lasciando a Fama il tempo di compiere il proprio dovere. Lara ed Elisa Cecchetti, con triplo e singolo successivo, chiudono i conti sul 4-0. Battaglia relativa nella seconda sfida, perché, dopo i doppi da un RBI di Fama e Juarez, accade: basi piene, fuoricampo di Fama, Grande Slam e 6-0 dopo due soli inning. Forlì riesce, tuttavia, a non mollare, anche dopo aver cambiato Onofri con Banchelli al lancio. Un singolo di Grifagno nella quinta ripresa e una gran sesta, segnata da tre punti e un’ottima Mambelli, riporta il Poderi dal Nespoli fino al 6-4, ma a chiudere tutto ci pensano due singoli di Gasparotto ed Elisa Cecchetti: 8-4.

Foto: FIBS / K73 NADOC