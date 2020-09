Rugby, Challenge Cup: Parisse manda Tolone in semifinale con Bordeaux

Sono Tolone e Bordeaux a raggiungere Bristol nelle semifinali di Challenge Cup, aspettando la sfida tra Leicester e Castres di domani. Insomma, ci sarà una doppia sfida franco-inglese, o un derby francese settimana prossima, dopo che le due formazioni transalpine hanno avuto la meglio di Edimburgo e Scarlets.

Due mete nei primi dieci minuti e il Bordeaux mette le mani sulle semifinali di Challenge Cup. Nella sfida contro Edimburgo, infatti, ai francesi bastano una manciata di minuti per scappare via e, poi, controllare il resto del match. Pronti, via e l’ala Cordero dopo tre minuti va a segno per il 7-0 con cui si inizia. Soffre Edimburog, non reagisce e all’8’ è Dubie a trovare la via per la marcatura e Bordeaux che scappa via sul 14-0 con le due trasformazioni di Jalabert. Gli scozzesi non trovano la via della meta e gli unici punti arrivano poco la mezz’ora con il piazzato di van der Walt.

Nella ripresa van der Walt accorcia ancora, ma Jalibert rimette le distanze, e al 52’ gli scozzesi provano a riaprire i giochi con la meta di Hoyland. Non arrivano, però, i due punti extra e Bordeaux resta a +6. Al 57’ Jalibert riporta i francesi oltre break, ma il giallo al 69’ a Tameifuna manda Edimburgo sulla piazzola e si torna sotto break. A chiudere i giochi, allo scadere, è Botica che piazza il calcio del 23-14 finale.

Basta una manciata di minuti anche a Tolone per staccare il biglietto per le semifinali nella sfida contro gli Scarlets. I minuti che vanno dal piazzato di Carbonel al 54’ alla meta decisiva di Sergio Parisse al 56’ e che ribaltano i due piazzati di Leigh Halfpenny nel primo tempo. È un match in cui si vive sul filo dell’equilibrio quello che nella serata di oggi vede i gallesi andare avanti grazie al piede dell’estremo, che marca i punti della sua squadra al 4’ e al 30’. Fatica il Tolone a pungere, difendono bene gli Scarlets e dopo il piazzato di Carbonel capitolano davanti alla meta dell’instancabile ex capitano azzurro che dà la vittoria ai suoi. Vittoria sigillata al 73’ dal piazzato di Carbonel che fissa il punteggio sull’11-6 per i padroni di casa.

Foto: Alfio Guarise – LPS