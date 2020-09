Parma-Napoli oggi, Serie A: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni

Oggi, alle ore 12.30, il Napoli di Rino Gattuso farà il suo esordio in questa stranissima stagione 2020-2021 di calcio in cui il pensiero della pandemia è ben più presente, per tutte le limitazioni del caso. Impossibile parlare di normalità in un contesto del genere, ma l’attenzione dei giocatori sarà tutta rivolta alle esigenze di campo.

Sarà sicuramente un battesimo al Tardini del fuoco per il Parma del nuovo tecnico Fabio Liverani, subentrano sulla panchina dei ducali al posto di Roberto D’Aversa. I gialloblu, dopo aver accarezzato nell’ultima annata il sogno Europa, vogliono riprovarci anche se ovviamente l’ostacolo partenopeo è particolarmente complicato. Liverani dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 con Kucka nell’inedito ruolo di trequartista di inserimento. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da Gervinho e Inglese, anche se l’ivoriano ha svolto allenamento differenziato nella giornata di venerdì e difficilmente dovrebbe essere disponibile. Al suo posto pronto a subentrare Karamoh. Tra i pali ci sarà Sepe, mentre a centrocampo partiranno dall’inizio Grassi, Hernani e Brugman, vista l’assenza di Kurtic per squalifica. Coppia di centrali formata da Bruno Alves e da Iacoponi, ai lati Darmian e Pezzella.

Gattuso si affiderà al solito 4-3-3, però non mancano i dubbi sulla scelta dell’undici. In porta Ospina e Meret sono in ballottaggio, con quest’ultimo favorito per essere in campo dal 1′. Nel reparto difensivo sicura la presenza di Koulibaly, con Manolas al suo fianco in vantaggio rispetto a Maksimovic. Di Lorenzo e Hisaj (Mario Rui non al meglio) saranno i terzini, mentre in mezzo al campo giocheranno Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In avanti Lozano e Insigne saranno gli esterni, al centro dell’attacco uno tra Mertens e Osimhen sarà il prescelto.

PROGRAMMA PARMA-NAPOLI

La partite delle 12.30 di oggi tra Parma e Napoli sarà trasmessa da DAZN. Sarà possibile seguirla su una smart tv, scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Per gli utenti che avessero aderito all’offerta Sky-DAZN, Parma-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Domenica 20 settembre

12.30 Parma-Napoli

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-NAPOLI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Grassi, Hernani, Brugman; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

