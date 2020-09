Sci alpino, i convocati dell’Italia per il raduno di Saas Fee. C’è il gruppo del gigante maschile assieme a Tommaso Sala

Sono state diramate le convocazioni per il raduno in programma sul ghiacciaio di Saas Fee, in Svizzera, da domenica 20 a sabato 26 settembre. A effettuarle il direttore tecnico Roberto Lorenzi; saranno presenti anche i tecnici Giancarlo Bergamelli e Walter Girardi.

Assieme al gruppo che disputerà la Coppa del Mondo nel gigante maschile, composto da Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Roberto Nani, Hannes Zingerle e Luca De Aliprandini, ci sarà anche un elemento del gruppo dello slalom, Tommaso Sala.

Ugualmente, dal 22 al 29 settembre, sempre a Saas Fee, ci sarà anche la squadra delle discipline tecniche (Matteo Franzoso, Pietro Canzio, Martino Rizzi, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Giulio Zuccarini e Simon Talacci) a darsi il cambio con quella della velocità (Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Federico Simoni e Pietro Zazzi).

federico.rossini@oasport.it

Foto: FISI / Pentaphoto