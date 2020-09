Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: si intensificano i lavori, le donne a Hintertux, slalomisti indoor in Olanda

Prosegue il percorso di avvicinamento della Nazionale azzurra di sci alla stagione agonistica. Dopo il periodo di lavoro sul ghiacciaio del Plateau Rosà di Cervinia, il trio Elite di Coppa del Mondo femminile sta per dare il via alla trasferta di Hintertux, in Austria (28 settembre-2 ottobre) dove le pendenze sono leggermente più accentuate per un allenamento che servirà in vista dell’esordio di Coppa del mondo di Soelden di sabato 17 ottobre.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, a cui si aggiungono Roberta Melesi, Laura Pirovano, Luisa Bertani e Valentina Cillara Rossi con i tecnici Daniele Simoncelli, Marcello Tavola e Paolo Deflorian. Nella stessa località saranno presenti anche le ragazze dello slalom con Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini e Marta Rossetti con l’allenatore responsabile Matteo Guadagnini e il tecnico Davide Marchetti. Un quartetto del gruppo polivalenti sarà invece in pista da domani fino a venerdì 2 ottobre sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio con Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Verena Gasslitter, con l’allenatore responsabile Giovanni Feltrin e il tecnico Paolo Stefanini.

Da oggi, invece, ha preso il via l’allenamento al coperto per i protagonisti della Coppa del Mondo maschile dello slalom. Nell’impianto olandese “SnowWorld” di Landgraaf è incominciata la tre giorni che vedrà coinvolti Manfred Moelgg, Simon Maurberger, Stefano Gross, Tommaso Sala, Federico Liberatore, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli, accompagnati dall’allenatore responsabile Jacques Theolier e dal tecnico Stefano Costazza.

Foto: Lapresse