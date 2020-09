Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: anche le gare di St. Moritz a porte chiuse

Dopo Sölden, anche St. Moritz. Lo sport continua a fare i conti, com’è normale che fosse, con il Coronavirus. Lo dimostra la decisione degli organizzatori della prossima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a St. Moritz, i quali hanno deciso di svolgere l’evento ancora a porte chiuse.

La conferma è arrivata attraverso l’Engadiner Post: il presidente del comitato organizzatore, Martin Berthod, ha spiegato che le gare femminili in programma il 12 e il 13 dicembre prossimi (una discesa e uno slalom parallelo) si terranno senza pubblico. Vi sarà al massimo la possibilità, per pochissimi però, di seguire la prova lungo la pista, ma all’arrivo niente spettatori.

Loading...

Loading...

Ricordiamo invece che per i Mondiali di Cortina, in programma dall’8 al 21 febbraio 2021, gli organizzatori prevedono una presenza dimezzata. Per il momento si pensa ad una capacità massima di circa la metà dei 120.000 spettatori attesi (in totale) prima della pandemia. Dovrebbero arrivare da 50.000 a 60.000 spettatori, ovvero circa 5.000 al giorno.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

gianmario.bonzi@gmail.com

Twitter: @gianmilan76

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pentaphoto