Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: non c’è neve a Soelden, l’esordio stagionale sarà spostato a novembre?

È già scattato ufficialmente il count-down per l’avvio della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Si tornerà in azione, finalmente, dopo la pandemia, e il programma parla del via ufficiale delle gare nel weekend del 17-18 ottobre con il classico avvio sul ghiacciaio austriaco di Soelden (questa volta a porte chiuse). Ma, sarà davvero così? A 27 giorni esatti dalla prima gara della nuova stagione, infatti, sul ghiacciaio del Rettenbach la situazione concernente la neve è ancora in altissimo mare. Le alte temperature di questo periodo stanno rendendo lo scenario più primaverile che invernale, con assenza di manto nevoso e colonnina di Mercurio su livelli assolutamente fuori stagione, nonostante i tremila metri di altitudine.

Anche se il calendario della nuova annata è già stato ufficializzato, la situazione in quel di Soelden rimane molto più intricata del previsto. Dopo le cancellazioni delle tappe di novembre e dicembre tra Canada e Stati Uniti, si starebbe facendo strada la possibilità, in caso di assenza di nevicate imminenti, di posticipare il fine settimana inaugurale di qualche settimana. Dopotutto, l’esordio del Rettenbach è stato anticipato di sette giorni rispetto al solito. Il cosiddetto “Piano B” parlerebbe del primo weekend di novembre, come riporta Fantaski.com, dato che la trasferta americana è stata cancellata, ed il 13 e 14 novembre a Zuerst-Lech in Austria sono in programma due slalom paralleli.

Il destino della tappa di Soelden sarà comunque deciso in anticipo, probabilmente nel corso della prossima riunione della FIS, in programma nella giornata del 3 ottobre via web, quando alla presenza di tutti i comitati di tappa si definiranno le modifiche approntate in questi giorni al calendario di questa stagione che deve fare i conti con le normative rigide per evitare contagi da coronavirus.

Foto: Lapresse