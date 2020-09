Scandicci-Obrenovac oggi, Champions League volley femminile: orario, programma, tv andata preliminati

Oggi inizia la stagione della Savino del Bene Scandicci nella Champions League di volley. Il turno preliminare mette di fronte la squadra di Barbolini al Tent Obrenovac in programma alle ore 18.00 sul parquet amico. Una sfida molto interessante per la squadra italiana che punterà, ovviamente, ad entrare nel tabellone principale della competizione.

Scandicci ha vinto nello scorso weekend al tie break il match giocato sul campo di Bergamo. Quella di oggi sarà una partita molto importante per le toscane visto che potrà condizionare l’andamento di questa stagione. Barbolini punta a recuperare la palleggiatrice Malinov, la schiacciatrice Pietrini e il libero Merlo che non hanno giocato domenica perchè non al meglio. Al centro ci saranno Popovic e Lubian, oltre all’opposta Stysiak con Markovic e Courtney in banda.

Il coach del Tent Obrenovac, Milan Grsic, si affiderà ad alcune giocatrici decisamente interessanti come la palleggiatrice Jaksic l’opposta Mitrovic, mentre in banda ci saranno Lazic e Mijatovic e al centro Djurovic e Kurtagic.

Di seguito il programma del match di Champions League tra la Savino del Bene Scandicci e Tent Obrenovac. La partita sarà trasmessa in streaming su eurovolley.tv.

SCANDICCI-OBRENOVAC: PROGRAMMA

MARTEDì 22 SETTEMBRE

Ore 18.00 Savino del Bene Scandicci e Tent Obrenovac

Diretta streaming: eurovolley.tv

