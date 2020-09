Sassari-Virtus Bologna oggi, Semifinale Supercoppa Italiana basket: orario, programma, tv, streaming

Il basket italiano è pronto ad assegnare il primo trofeo dell’anno. Dal 18 al 20 settembre si disputerà la Final Four della Supercoppa Italiana a Bologna. Oggi ci saranno le semifinali e la seconda sfida sarà tra il Banco di Sardegna Sassari e la Virtus Segafredo Bologna

Sfida sicuramente molto avvincente e che vede leggermente favoriti i padroni di casa, anche se i sardi hanno dimostrato già in passato di essere squadre veramente temibile nella partita secca. Una Virtus che punta molto sulla Supercoppa, anche perchè ha il vantaggio di giocare in casa. La squadra di Djordjevic è indicata come la principale avversaria nella corsa allo Scudetto dell’Olimpia Milano e questa Supercoppa può davvero essere l’antipasto per la grande rivalità che caratterizzare tutta la stagione. Proprio la Dinamo, però, è una di quelle squadre (come Venezia dall’altra parte) che vuole ricoprire il ruolo di outsider di lusso ed evitare che si concretizzi il pronostico iniziale.

Banco di Sardegna Sassari – Virtus Segafredo Bologna, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2020, si giocherà venerdì 18 settembre alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche sulla piattaforma di DAZN. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

PROGRAMMA ORARI TV MILANO-VENEZIA

VENERDI’ 18 SETTEMBRE

Ore 20.45 Banco di Sardegna Sassari – Virtus Segafredo Bologna

Diretta Televisiva: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport

andrea.ziglio@oasport.it

Credit Ciamillo