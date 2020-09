Rugby femminile: le convocate dell’Italia per il primo raduno dopo il lockdown, a Parma nella prima settimana di ottobre

Per la prima volta da quando è stato dichiarato il lockdown su base nazionale, l’Italia femminile riprende a radunarsi in vista degli impegni che l’attenderanno nel prossimo futuro. Sono 24 le giocatrici chiamate dal Responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico per un raduno a Parma dal 2 al 4 ottobre.

A questo raduno mancheranno tutte quelle giocatrici che sono tesserate presso club stranieri. Ci si riunisce là dove si giocheranno le prossime due sfide azzurre, quelle contro l’Inghilterra (1° novembre) e la Scozia. Quest’ultima, il 6 dicembre, varrà tanto per il Sei Nazioni, essendone recupero, quanto per la qualificazione ai Mondiali.

Questi i nomi delle 24 azzurre chiamate:

Silvia ARPANO (svincolata)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi)

Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina)

Giulia CAVINA (CUS Milano)

Micol CAVINA (Arredissima Villorba)

Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza)

Veronica MADIA (Rugby Colorno)

Maria MAGATTI (CUS Milano)

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina)

Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Invitate

Sarà SEYE (Kawasaki Robot Calvisano)

Alyssa D’INCA (Arredissima Villorba)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno)

Foto: Valerio Origo