Calcio, Serie A 2020-2021: pareggio a reti bianche tra Verona e Roma

Scialbo pareggio a reti bianche nella seconda partita del campionato di Serie A di calcio 2020-2021. In uno Stadio Bentegodi a porte chiuse si sono affrontati in serata Hellas Verona e Roma, con nessuna delle due compagini che è riuscita a prevalere.

Nella prima frazione clamorosa opportunità per Mkhitaryan che davanti la porta non è riuscito con spazio a metterla dentro. Sul finale però occasionissima per i padroni di casa: affondo di Faraoni che dà il pallone a rimorchio a Tameze che trova la base della traversa. Nella ripresa Clamorosa azione di Faraoni che supera Mirante in velocità ma non trova la porta da posizione defilata. Ancora una volta un legno per i padroni di casa con Dimarco che con un collo pieno preciso da fuori area centra ancora una volta la traversa. Subito dopo a centrare il montante è Spinazzola con un tiro di destro al volo.

Loading...

Loading...

Verona Roma 0-0: risultato e tabellino

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter (67′ Ruegg), Empereur (19’Lovato); Faraoni, Tamèze (67’Barak), Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta (46’Zaccagni), Di Carmine (77’Ilic). Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp (71′ Santon), Diawara (89’Villar), Veretout, Spinazzola; Pellegrini (79’Kluivert), Pedro; Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Chiffi di Padova

AMMONITI: Danzi, Di Carmine, Karsdorp

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse