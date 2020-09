Roland Garros 2020, tabellone maschile: il cammino di Nadal, Djokovic, Thiem, Fognini e gli altri azzurri

E’ tutto pronto per l’inizio del Roland Garros 2020. Pochi minuti fa si è concluso il sorteggio per il tabellone principale dello Slam transalpino. La parta alta, ovviamente, è dominata da Novak Djokovic. Il campione serbo al primo turno dovrà vedersela con lo svedese Mikael Ymer (n.80). Il vincitore degli Internazionali d’Italia al secondo turno affronterà uno tra il boliviano Hugo Dellien e il lituano Ricardas Berankis. Djokovic agli ottavi potrebbe incrociare il russo Karen Khachanov mentre ai quarti uno degli spagnoli Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut o il nostro Matteo Berrettini.

A proposito dell’azzurro, al primo turno giocherà contro il canadese Vasek Pospisil (n.76). In caso di vittoria il tennista romano troverà sulla sua strada uno tra il sudafricano Lloyd Harris e l’australiano Alexei Popyrin mentre i più accreditati per sfidare l’italiano al terzo turno sono l’americano Frances Tiafoe e il tedesco Jan-Lennard Struff che giocheranno contro il match d’esordio. Ai quarti si potrebbe materializzare un suggestivo, ma decisamente complesso, derby contro Salvatore Caruso che al primo turno si troverà di fronte l’argentino Guido Pella mentre al secondo con ogni probabilità l’iberico Pablo Carreno Busta.

Il grande favorito Rafael Nadal, ovviamente, domina la parte bassa del tabellone del Roland Garros 2020. Primo turno decisamente agevole per il maiorchino che dovrà vedersela con il bielorusso Egor Gerasimov (n.83). Mentre al terzo potrebbe esserci un’interessante sfida con Stefano Travaglia, a patto che il numero 2 del mondo sconfigga il vincitore della sfida tra Mackenzie McDonald e il qualificato che andrà a riempire questa casella del tabellone. Agli ottavi lo spagnolo potrebbe incrociare nuovamente Fabio Fognini, in caso di exploit del ligure, e a seguire uno tra l’australiano Alex De Minaur e il tedesco Alexander Zverev. Per quanto concerne, invece, l’azzurro numero 73 del mondo, al primo turno giocherà contro Pablo Andujar.

Questa parte di tabellone è ricchissima di italiani. Il tennista di Arma di Taggia esordirà contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.87) mentre al secondo turno di certo un tennista proveniente dalle qualificazioni. Al terzo turno potrebbe profilarsi un suggestivo derby contro Andreas Seppi che all’esordio troverà un qualificato mentre a seguire con ogni probabilità dovrà vedersela con l’americano John Isner. Inizia decisamente in salita il viaggio di Jannik Sinner al Roland Garros che nella prima partita dovrà cercare di superare il complicatissimo ostacolo rappresentato dal belga David Goffin. In caso di successo il secondo match potrebbe essere contro il finlandese Emil Ruusuvuori. A proposito di azzurri Lorenzo Sonego esordirà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni mentre a seguire con ogni probabilità sfiderà il francese Gael Monfils. Prima partita molto complicata per Gianluca Mager che giocherà contro il serbo Dusan Lajovic.

L’attesissimo Dominic Thiem troverà subito il croato Marin Cilic, successivamente l’americano Reilly Opelka a patto che lo statunitense batta il qualificato che andrà a riempire la casella in questa parte di tabellone. L’austriaco al terzo turno, invece, potrebbe trovare il norvegese Casper Ruud e agli ottavi uno tra lo svizzero Stan Wawrinka (primo turno da urlo con il britannico Andy Murray) e il canadese Felix Auger-Aliassime. L’argentino Diego Schwartzman è il tennista più accreditato per sfidare il vincitore degli US Open ai quarti di finale. In semifinale il numero 3 del mondo potrebbe trovare il russo Daniil Medvedev o il greco Stefanos Tsitsipas a patto che il russo e il greco riescano a rispettare il pronostico nei turni precedenti.

IL TABELLONE MASCHILE DEL ROLAND GARROS 2020

Foto: Lapresse