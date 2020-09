Roland Garros 2020, Stefano Travaglia supera in tre set Pablo Andujar e va al secondo turno

A Parigi, al Roland Garros 2020 di tennis, oggi, domenica 27 settembre, nell’incontro valido per il primo turno del tabellone principale di singolare maschile, l’azzurro Stefano Travaglia batte in maniera netta e convincente lo spagnolo Pablo Andujar, annichilito in tre soli set con lo score di 6-3 6-4 6-4 in due ore e diciotto minuti di gioco, e sfiderà il britannico Daniel Evans o il nipponico Kei Nishikori.

Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi Travaglia innesta le marce alte e si porta rapidamente avanti 5-2, trovando il break nel sesto gioco. L’azzurro manca due set point in risposta nell’ottavo gioco, ma nel nono è cinico ed in 48 minuti chiude 6-3.

Nella seconda partita Travaglia ancora una volta parte forte e nel terzo gioco trova il break a trenta che indirizza la frazione. L’azzurro manca anche la palla del 4-1 pesante e deve annullare l’occasione per il 4-4 all’iberico. il tennista italiano a sua volta manca un set point in risposta nel nono gioco, ma nel decimo chiude comodamente sul 6-4 in 49 minuti.

Nella terza frazione l’azzurro rischia di mettere definitivamente in discesa la sfida, ma manca due break point in apertura, poi va sotto, perdendo la battuta nel sesto gioco. Dal 2-4 però Travaglia si trasforma, trova due break, prima a zero e poi a quindici, e vince per 6-4 in 41 minuti.

Le statistiche sottolineano l’odierno strapotere di Travaglia: 80% di punti ottenuti con la prima in campo e 41% sulla seconda, contro il 71% ed il 28%, rispettivamente, dell’avversario. L’azzurro doppia Andujar in quanto a vincenti, 32 contro 14, e contiene il numero di gratuiti, 39 contro 34. Eloquente, infine, il conto dei punti vinti: 105 per Travaglia contro 86.

