Roland Garros 2020: Sinner affronta Goffin, super sfida Wawrinka-Murray. In campo Halep e Azarenka

Si aprono quest’oggi i tabelloni principali del Roland Garros 2020. Parigi è pronta ad accogliere il meglio del tennis mondiale per due settimane per un’edizione che si presenta sicuramente diversa dal passato. L’incognita di giocare a fine settembre, con condizioni climatiche completamente diverse rispetto al consueto mese di maggio e con il pericolo incombente della pioggia.

Precipitazioni che potrebbero caratterizzare anche questa domenica. Le previsioni non lasciano ben sperare ed il rischio che si possa giocare solo indoor con il tetto sul Philippe Chatrier è certamente alto. Non è dunque a rischio il match di Jannik Sinner, perché l’altoatesino aprirà alle 11 il programma sul campo principale dello Slam parigino contro il belga David Goffin. Un grandissimo onore per il giovane azzurro che non parte battuto contro la testa di serie numero undici in un match sicuramente complicato, ma che può rappresentare una conferma del grande talento del nativo di San Candido.

Loading...

Loading...

Una prima giornata che vede l’esordio di altri quattro tennisti azzurri. Grande attesa per Marco Cecchinato, impegnato nel match contro Alex De Minaur, in quello che è il terzo incontro in uno Slam tra di loro dopo le due vittorie dell’australiano a Wimbledon. In campo anche Stefano Travaglia, che parte favorito contro lo spagnolo Pablo Andujar; mentre Andreas Seppi e Lorenzo Giustino affronteranno rispettivamente l’americano Sebastian Korda ed il francese Corentin Mouter in due match dal pronostico incerto.

Derby azzurro, invece, nel tabellone femminile tra Camila Giorgi e Martina Trevisan. La marchigiana si presenta al Roland Garros dopo la sconfitta all’esordio agli Internazionali d’Italia, ma parte con i favori del pronostico contro la toscana, che è alla prima partecipazione nel main draw dello Slam parigino dopo aver brillantemente superato le qualificazioni.

Sarà una domenica con tanti big in campo e con una delle sfide più attese del primo turno. Infatti a chiudere il programma sul Philippe Chatrier saranno Stan Wawrinka ed Andy Murray, due campioni Slam che stanno cercando di ritornare in auge dopo gli infortuni delle ultime stagioni. Dopo la finale degli US Open torna in campo Alexander Zverev contro l’austriaco Dennis Novak. Esordio complicato per il finalista degli Internazionali d’Italia, l’argentino Diego Schwartzman, contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 40 del mondo.

In campo femminile tocca alla favorita principale per la vittoria finale, Simona Halep. La romena non dovrebbe rischiare nulla contro la spagnola Sara Sorribes Tormo. Tra le sfide più interessanti del primo turno ci sono anche quella tra Victoria Azarenka e Danka Kovinic, tra Anett Kontaveit e Caroline Garcia e soprattutto tra Johanna Konta e Cori Gauff, con la vincente di quest’ultimo match che affronterà quella che uscirà dal derby Giorgi-Trevisan.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse