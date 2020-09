Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 29 settembre

Terza giornata del Roland Garros 2020 al via, e ci sara il completamento dei primi turni in entrambi i tabelloni, che tra sorprese e conferme hanno già visto succedere tante cose. Sarà una giornata, per varie contingenze, con un po’ meno Italia.

Esclusi i doppi, infatti, vanno in scena solo in due: Matteo Berrettini, che apre il programma del Court Suzanne Lenglen contro il canadese Vasek Pospisil, che non è esattamente un avversario ostico su questa superficie, e Gianluca Mager, opposto al decisamente più difficile serbo Dusan Lajovic, numero 22 del seeding. E a proposito di Serbia, debutta il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, opposto a Mikael Ymer, uno dei due fratelli svedesi. Comincia anche Karolina Pliskova: la ceca ha di fronte la bella storia dell’egiziana Mayar Sherif. Intrigante il programma del Lenglen, mentre lo Chatrier offre un tipo di selezione molto in stile francese.

Il Roland Garros 2020 vedrà la sua terza giornata partire dalle ore 11:00. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport offrirà una selezione di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito il programma completo.

ROLAND GARROS 2020, TERZA GIORNATA: ORDINE DI GIOCO

Court Philippe CHATRIER Dalle ore 11.00

F Mayar SHERIF (EGY)-Karolina PLISKOVA (CZE) [2]

F Laura SIEGEMUND (GER)-Kristina MLADENOVIC (FRA)

M Novak DJOKOVIC (SRB) [1]-Mikael YMER (SWE)

M Denis SHAPOVALOV (CAN) [9]-Gilles SIMON (FRA)

Court Suzanne LENGLEN Dalle ore 11.00

M Vasek POSPISIL (CAN)-Matteo BERRETTINI (ITA) [7]

F Liudmila SAMSONOVA (RUS)-Sofia KENIN (USA)[4]

M Jaume MUNAR (ESP)-Stefanos TSITSIPAS (GRE) [5]

F Aryna SABALENKA (BLR)[8]-Jessica PEGULA (USA)

Court Simonne MATHIEU Dalle ore 11.00

F Jennifer BRADY (USA)[21]-Clara TAUSON (DEN)

M Sam QUERREY (USA)-Andrey RUBLEV (RUS) [13]

M Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [10]-Richard GASQUET (FRA)

F Pauline PARMENTIER (FRA)-Veronika KUDERMETOVA (RUS)

Court 4 Dalle ore 11.00

F Monica NICULESCU (ROU) contre Danielle COLLINS (USA)

F Donna VEKIC (CRO) [26] contre Irina BARA (ROU)

F Kateryna KOZLOVA (UKR) contre Paula BADOSA (ESP)

M Andrej MARTIN (SVK) contre Joao SOUSA (POR)

Court 5 Dalle ore 11.00

M Cristian GARIN (CHI) [20]-Philipp KOHLSCHREIBER (GER)

F Zarina DIYAS (KAZ)-Ons JABEUR (TUN) [30]

F Julia GOERGES (GER)-Alison RISKE (USA)[19]

Doppio

Court 7 Dalle ore 11.00

F Timea BABOS (HUN)-Ana BOGDAN (ROU)

F Elena RYBAKINA (KAZ) [14]-Sorana CIRSTEA (ROU)

M Quentin HALYS (FRA)-Marcos GIRON (USA)

F Daria KASATKINA (RUS)-Harmony TAN (FRA)

Court 9 Dalle ore 11.00

F Jelena OSTAPENKO (LAT)-Madison BRENGLE (USA)

M Dusan LAJOVIC (SRB) [22]-Gianluca MAGER (ITA)

M Henri LAAKSONEN (SUI)-Pablo CUEVAS (URU)

Doppio

Court 10 Dalle ore 11.00

M Lloyd HARRIS (RSA)-Alexei POPYRIN (AUS)

Doppio

M Steve JOHNSON (USA)-Roberto CARBALLES BAENA (ESP)

Doppio

Court 11 Dalle ore 11.00

Doppio

M Hugo DELLIEN (BOL)-Ricardas BERANKIS (LTU)

Doppio

Doppio

Court 12 Dalle ore 11.00

F Alison VAN UYTVANCK (BEL)-Rebecca PETERSON (SWE)

M Laslo DJERE (SRB)-Kevin ANDERSON (RSA)

M Thiago MONTEIRO (BRA)-Nikoloz BASILASHVILI (GEO) [31]

Doppio

Court 13 Dalle ore 11.00

F Nao HIBINO (JPN)-Marta KOSTYUK (UKR)

M Harold MAYOT (FRA)-Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP)

M Yasutaka UCHIYAMA (JPN)-Attila BALAZS (HUN)

F Petra MARTIC (CRO) [13]-Misaki DOI (JPN)

Court 14 Dalle ore 11.00

M Ugo HUMBERT (FRA) contre Marc POLMANS (AUS)

F Fiona FERRO (FRA) contre Heather WATSON (GBR)

F Sloane STEPHENS (USA)[29] contre Vitalia DIATCHENKO (RUS)

M Gregoire BARRERE (FRA) contre Grigor DIMITROV (BUL)[18]

ROLAND GARROS 2020, TERZA GIORNATA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse