Roland Garros 2020, Lorenzo Giustino: “Mi sento bene e non mi fa male nulla. Sono incredibilmente fresco”

Lorenzo Giustino semplicemente strepitoso a Parigi. L’azzurro, proveniente delle qualificazioni, si regala la prima vittoria in carriera in uno Slam superando dopo 6 ore e 5 minuti di gioco (2° match più lungo della storia del Roland Garros) il padrone di casa Corentin Moutet (n.71 ATP) per 0-6 7-6 (7) 7-6 (3) 2-6 18-16. Una sfida che, da programma, era iniziata nel giorno precedente ed era terminata anzitempo per il sopraggiungere della pioggia nella terza frazione (0-6 7-6(7) 4-3 e servizio per l’italiano). Giustino ha avuto il merito di crederci sempre e di centrare un riscontro per lui assai significativo, visto il proprio percorso di sacrifici e di grande umiltà. “Mi sento bene, non mi fa male nulla. Penso che farò un giro perché mi sento incredibilmente fresco“, le parole del campano (riportate da livetennis).

E’ chiaro che ora continuare il percorso sarà particolarmente gravoso per due ragioni: le fatiche delle partite accumulate nelle gambe e il nome del prossimo avversario. Ci si riferisce all’argentino Diego Schwartzman (n.14 del mondo) e finalista agli Internazionali d’Italia 2020, nel corso dei quali il sudamericano è stato capace di sconfiggere nientepopodimeno che il n.2 del mondo Rafael Nadal. Basterebbe questo per descrivere il grande feeling di Schwartzman con la terra battuta in questo momento. Tuttavia, Giustino potrà scendere in campo senza avere nulla da perdere, ben consapevole di essere andato oltre le sue più rosee aspettative.

Foto: Roberta Corradin/LPS