Roland Garros 2020, Jannik Sinner affronta David Goffin al 1° turno: l’azzurrino cerca l’impresa e di stupire

Domani, alle ore 11.00, si comincia. Su il sipario sull’edizione 2020 del Roland Garros e per Jannik Sinner sarà un esordio d’eccezione a Parigi, sul cui red carpet non ha mai giocato. Sì, perché il talentino altoatesino farà il suo esordio al Philippe Chatrier, contro il n.12 del mondo David Goffin, per dare il via al programma su un campo così prestigioso. Un avvio per cuori forti e per Sinner un banco di prova piuttosto probante.

Jannik, reduce dal primo ottavo di finale in un Masters 1000 a Roma, vuole continuare la sua crescita in questo 2020. Dall’altra parte però ci sarà un tennista di alta qualità e con tanta esperienza, ricordando i quarti di finale nel 2016 e gli ottavi di finale nel 2018 e nel 2012. Un tennista che punta sulla continuità d’azione e la regolarità. Un’impostazione che potrebbe creare dei problemi al classe 2001 italiano che su questa superficie fatica a trovare il timing corretto di impatto sulla palla, finendo con facilità fuori giri soprattutto sul lato del dritto.

E’ verosimile pensare, infatti, che il belga gli proponga tante variazioni che nel match contro Grigor Dimitrov Sinner ha dimostrato di soffrire. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti che possono far sorridere il 19enne del Bel Paese. Il primo si riferisce all’unico precedente: Jannik infatti si impose all’inizio di questo 2020 sul veloce indoor a Rotterdam (Olanda), aggiudicandosi la prima partita contro un top-10; il secondo riguarda i tanti allenamenti che i due hanno fatto insieme e secondo alcune indiscrezioni (riportate su ubitennis) vince quasi sempre l’azzurrino.

Certo, un conto è scambiare in un contesto di preparazione e un altro in un impianto come lo Chatrier. In un match al meglio dei cinque set sarà interessante capire quale sarà l’impatto emotivo su Jannik, ma anche sullo stesso Goffin, di sicuro non esaltante a Roma, vista la sconfitta netta contro il croato Marin Cilic.

Foto: LaPresse