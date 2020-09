Il Comitato 4.0 sulle riaperture: “Il Governo consideri lo sport territoriale, non esiste solo il calcio di Serie A”

Il tema delle riaperture degli impianti sportivi al pubblico è uno di quelli più discussi in Italia per la pandemia globale. Il Comitato 4.0, formato da Lega Pro, Lega basket Serie A, Lega pallavolo Serie A femminile, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega pallavolo Serie A, Lega Basket femminile, Fidal Runcard, ha voluto far sentire la propria voce in merito a un argomento così delicato, soprattutto dopo la decisione del Comitato tecnico scientifico di bloccare il documento della Conferenza delle Regioni sulla partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive.

In una nota riportata dall’Ansa c’è un invito al Governo: “Ad una lettura critica e approfondita dei dati che abbiamo fornito su stadi e palazzetti. Nella maggior parte dei casi aprire al 25% vuol dire ospitare anche poche centinaia di tifosi. In Serie A aprire al 25% gli stadi vorrebbe dire mobilitare migliaia di tifosi, ma non esiste solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A – prosegue la nota – Il nostro comitato è espressione di uno sport di territorio, con impianti molto più piccoli e numeri ben più contenuti. Chiediamo al Governo di tenere conto di queste diversità, introducendo una differenziazione sugli impianti di capienza inferiore a 10.000 posti, la stragrande maggioranza dei nostri. Certamente, per gli impianti superiori ai 10.000 posti dovrebbe essere introdotto un limite che non vada oltre le 2.500 presenze“, il testo del comunicato.

A questo punto si attendono le risposte da parte dell’Esecutivo e scopriremo presto il da farsi.

