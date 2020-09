Roland Garros 2020, i risultati tabellone femminile del 28 settembre. Avanzano Paolini, Errani, Williams, Svitolina e Muguruza

Si è appena conclusa la seconda giornata del Roland Garros 2020 dedicata al primo turno. Nel tabellone femminile spiccano le due vittorie azzurre, nello specifico di Jasmine Paolini e Sara Errani che hanno avuto la meglio rispettivamente su Aliona Bolsova e Monica Puig. La tennista toscana ha sconfitto con un netto 6-3 6-4 la spagnola e al prossimo turno dovrà vedersela contro Petra Kvitova. L’esperta bolognese, invece, si è liberata in meno di un’ora col punteggio di 6-2 6-1 della portoricana, ora ad attenderla al secondo turno c’è Kiki Bertens.

Quest’ultima ha vinto in rimonta contro la giovane ucraina Katarina Zavatska con il punteggio di 2-6 6-2 6-0. La prossima avversaria di Paolini, invece, ha impiegato circa un’ora e venti minuti per liberarsi della transalpina Oceane Dodin (6-3 7-5). Eliminata la testa di serie numero 12 del torneo, Madison Keys, superata 6-3 7-6(2) dalla cinese Shuai Zhang.

Nessun problema per Serena Williams che ha liquidato in due set (7-6(2) 6-0) la connazionale Kristie Ahn. Decisamente più complicato l’impegno per Garbine Muguruza che ha sconfitto al fotofinish una brillante Tamara Zidansek col punteggio di 7-5 4-6 8-6. Decisamente più agevole il match che ha visto protagonista Elina Svitolina che in poco più di un’ora e mezza ha battuto la russa Varvara Gracheva (7-6(2) 6-4).

ROLAND GARROS 2020: RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 28 SETTEMBRE

Kvitova P. (Cze)-Dodin O. (Fra) 6-3 7-5

Pera B. (Usa)-Bellis C. (Usa) 7-6(3) 6-1

Paolini J. (Ita)-Bolsova Zadoinov A. (Esp) 6-4 6-3

Errani S. (Ita)-Puig M. (Pur) 6-2 6-1

Bertens K. (Ned)-Zavatska K. (Ukr) 2-6 6-2 6-0

Siniakova K. (Cze)-Davis L. (Usa) 7-6(5) 6-2

Pironkova T. (Bul)-Petkovic A. (Ger) 6-3 6-3

McHale C. (Usa)-Muchova K. (Cze) 6-2 6-4

Pavlyuchenkova A. (Rus)-Kuznetsova S. (Rus) 6-1 2-6 6-1

Anisimova A. (Usa)-Korpatsch T. (Ger) 6-2 6-0

Williams S. (Usa)-Ahn K. (Usa) 7-6(2) 6-0

Svitolina E. (Ukr)-Gracheva V. (Rus) 7-6(2) 6-4

Hsieh S-W. (Tpe)-Haas B. (Aut) 6-3 7-6(1)

Swiatek I. (Pol)-Vondrousova M. (Cze) 6-1 6-2

Zarazua R. (Mex)-Jacquemot E. (Fra) 6-1 6-2

Muguruza G. (Esp)-Zidansek T. (Slo) 7-5 4-6 8-6

Zhang S. (Chn)-Keys M. (Usa) 6-3 7-6(2)

Tig P. M. (Rou)-Voegele S. (Sui) 7-5 7-5

Juvan K. (Slo)-Kerber A. (Ger) 6-3 6-3

Cornet A. (Fra)-Paquet C. (Fra) 6-3 6-2

Fernandez L. A. (Can)-Linette M. (Pol) 1-6 6-2 6-3

Pliskova Kr. (Cze)-Kuzmova V. (Svk) 6-1 6-2

Hercog P. (Slo)-Parry D. (Fra) 6-4 6-2

Burel C. (Fra)-Rus A. (Ned) 6(7) -7 7-6(2) 6-3

