Renato Di Rocco: “Nibali e i giovani, questo è il nostro slogan. L’Italia è la Nazione più sicura”

L’Italia si appresta a ospitare i Mondiali 2020 di ciclismo, in programma dal 24 al 27 settembre. Il circuito di Imola sarà teatro della rassegna iridata, dopo che Aigle-Martigny si è chiamata fuori all’ultimo minuto. Renato Di Rocco, Presidente della Federciclismo italiana e vicepresidente dell’UCI, ha parlato alla vigilia dell’evento: “A marzo mi sono sentito dire che eravamo gli untori del mondo, adesso sono tutti qui da noi, siamo la Nazione più sicura. E dico che sono orgoglioso più da cittadino italiano che da sportivo per quello che abbiamo fatto in venti giorni. Questo è l’unico grande evento mondiale che l’Italia ospita, da venerdì ci sarà il Presidente del Cio, Bach, e tutto nelle migliori condizioni di sicurezza. Questa è la grande qualità organizzativa che il mondo ci riconosce Un evento destinato a rimanere nella storia“. Il numero 1 del ciclismo italiano ha proseguito: “Sarà il Mondiale dei giovani come Bagioli e Ganna, Imola può diventare il primo passo di un ricambio naturale, che è poi stata la caratteristica della nostra gestione. Nibali e i giovani, può essere questo il nostro slogan“.





Foto: Lapresse