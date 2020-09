Ciclismo, Andrea Bagioli: il più giovane azzurro ai Mondiali dal 1977! Record del lombardo, Saronni l’ultimo precedente

Andrea Bagioli sarà titolare nella prova in linea dei Mondiali 2020 di ciclismo, in programma domenica 27 settembre sull’esigente circuito di Imola. Il lombardo ha appena 21 anni e mezzo (è nato il 23 marzo 1999) e, quando monterà in sella tra tre giorni, diventerà il più giovane corridore a vestire la maglia azzurra negli ultimi 43 anni! Bisogna ricorrere al 1977 per trovare qualcuno in età ancora più verde in Nazionale, quando Beppe Saronni esordì a San Cristobal con un bel nono posto a neanche 20 anni (li avrebbe compiuti il 22 settembre, in Venezuela si corse il 4 settembre). Si tratta di un grande precedente per Andrea Bagioli, visto che Saronni riuscì poi a indossare la maglia arcobaleno con la staffilata di Goodwood 1982.

L’alfiere della Deceuninck-Quick Step potrebbe essere uno dei grandi outsider della rassegna iridata. L’Italia punterà soprattutto su Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Alberto Bettiol, ma questo giovane potrebbe davvero regalarci qualcosa di interessante. Si tratta di uno dei migliori prospetti per il prossimo futuro, questo è il suo primo anno da professionista e si è già messo in luce vincendo due gare, tra cui la prima tappa del Tour de l’Ain battendo sorprendente il quotatissimo sloveno Primoz Roglic (secondo al Tour de France).

Loading...

Loading...





CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © Sigrid Eggers | Deceuninck – Quick-Step Cycling Team