Davide Cassani: “L’Italia non è favorita al Mondiale, ma daremo l’anima. Van Aert è l’uomo da battere”

Davide Cassani si sta preparando per guidare l’Italia ai Mondiali 2020 di ciclismo. Il Commissario Tecnico sarà sull’ammiraglia durante la prova in linea di domenica 27 settembre e spera che gli azzurri possano ottenere un bel risultato, anche se non sarà semplice sull’esigente circuito di Imola. Il CT è stato chiaro in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Non siamo tra i favoriti. Per me le Nazionali favorite si chiamano Spagna, Francia, Slovenia e Belgio. Però corriamo in casa e questo può essere un fattore, uno stimolo in più. Sicuramente daremo l’anima e proveremo a sfruttare il fattore campo, anche se di solito in bicicletta non vale“.

Sulle reali ambizioni dell’Italia e sulle possibili alternative a Nibali: “Le dinamiche di squadra restano all’interno del gruppo. Valuteremo e decideremo. Dopo che tutti i corridori avranno visto il percorso, l’avranno studiato a fondo, decideremo come correre e quali saranno i ruoli di tutti“. Davide Cassani fa il punto della situazione sui favoriti: “Il Belgio correrà tutto per Van Aert, è lui l’uomo da battere. Al Tour è stato incredibile, era pronto e scattante su ogni terreno. Poi occhio ad Alaphilippe e alla Francia, mentre a livello di organici sono molto complete Spagna e soprattutto Slovenia con Mohoric, Roglic e Pogacar“.

Il CT ha commentato anche il percorso: “Le salite prevedono sforzi intensi, ma non lunghissimi, compresi tra i sei e gli otto minuti. Non è un Mondiale per scalatori puri, ma sarà piuttosto selettivo, senza dimenticare che sulla carta mette 260 chilometri e 4500 metri di dislivello. C’è sempre l’incognita meteo e potrebbe arrivare un gruppo ristretto. Vedremo chi riuscirà a resistere fino al momento chiave, chi ci sarà quando si deciderà la corsa“.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse