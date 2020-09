Programma MotoGP, orari e tv GP Catalogna 2020: palinsesto Sky, DAZN, TV8 25-27 settembre

Neanche il tempo di respirare nel Motomondiale: dopo il doppio appuntamento di Misano, si va in Catalogna nel prossimo weekend (25-27 settembre). Sul tradizionale circuito catalano assisteremo a un round importante per definire gli equilibri in classifica nelle tre classi.

In MotoGP il contesto è decisamente equilibrato: Andrea Dovizioso comanda con 84 punti, uno in più di Fabio Quartararo e di Maverick Vinales. A testimoniare il grosso equilibrio di questo campionato, si evidenzia il fatto che il decimo in classifica (Pol Espargaro) sia a 27 punti dalla vetta. Chi sarà quindi il favorito? Difficile da dire. La Yamaha dovrebbe godere di qualche vantaggio. In particolare il francesino Quartararo, ricordando quanto fece l’anno scorso (pole-position e secondo posto alle spalle di Marc Marquez), potrebbe essere il riferimento, ma attenzione all’imprevedibile Maverick Vinales, a segno nell’ultima prova a Misano e in grado di colpi di coda improvvisi.

Loading...

Loading...

Dovizioso, da questo punto di vista, dovrà assolutamente reagire. Pur in testa, il forlivese ha grossi problemi con le gomme e il feeling con la GP20 non è ottimo. In terra iberica sarà necessario invertire il trend e mantenere la testa della graduatoria. Rimanendo in casa Ducati, vorrà riscattarsi anche Francesco “Pecco” Bagnaia. Lo zero di Misano è stato un colpo pesante per il morale del centauro piemontese, lanciato verso il primo successo in top-class: una scivolata mentre era in fuga è stata dolorosa. “Pecco” proverà, quindi, a centrare il bersaglio grosso a Barcellona.

E Valentino Rossi e Franco Morbidelli? Anche per loro la pista catalana dovrà riservare qualcosa di diverso. Il “Dottore”, caduto nel corso delle prime fasi dell’ultima gara in Romagna, non aveva però un grande passo e la prospettiva è quella di arrivare con un assetto diverso alla corsa domenicale. Morbidelli, coinvolto in un incidente al via, farà in modo di evitare guai. Attenzione però allo spagnolo Joan Mir. L’iberico della Suzuki, quarto in campionato a soli 4 punti dal vertice, è stato il pilota più costante di tutti e con la Suzuki è in crescita esponenziale. Pertanto, potrebbe essere proprio lui la mina vagante.

Guarda il GP della Catalogna di MotoGP in diretta su DAZN

Il GP della Catalogna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda IN CHIARO le differite delle qualifiche e delle gare delle tre classi, ma non delle prove libere e dei warm-up mattutini. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutto quello che accade. Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2020 MOTOGP

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdì 25 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 27 settembre

ore 9.40-10.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.10-10.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 26 settembre

ore 15.50, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 27 settembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

Foto: LaPresse