Playoff NBA 2020: il Tyler Herro Show porta Miami sul 3-1 contro Boston

Il miglior Tyle Herro di sempre trascina i Miami Heat sul 3-1 nella serie di finale della Eastern Conference contro i Boston Celtics. Finisce 112-109 in gara-4 per la squadra di coach Spoelstra, che deve davvero ringraziare il suo rookie, autore della sua miglior prestazione in carriera, compresi anche gli anni di college. Sono 37 i punti alla fine per Herro con 14/21 al tiro e 5/10 da tre, ma soprattutto segnando 17 punti nel solo ultimo quarto e battendo il record di punti di un rookie per gli Heat che apparteneva ad un certo Dwyane Wade (27).

Nella notte magica di Herro ci sono anche altri traguardi. Infatti l’ex Kentucky è diventato il rookie con più punti segnati in una finale di Conference (superati i 35 di Andrew Toney), ma la guardia di Milwaukee non si è fermata, perché in passato solo altri tre giocatori a vent’anni erano riusciti a segnare più di 30 punti in una gara di playoff.

Loading...

Loading...

Una Miami che ha avuto molto anche da Bam Adebayo, in doppia doppia con 20 punti e 12 rimbalzi, e da Jimmy Butler (24 punti) e Goran Dragic (22). In casa Boston il migliore è stato Jayson Tatum, autore di 28 punti, tutti segnati nel secondo tempo dopo un primo chiuso incredibilmente senza canestri dal campo. Ai Celtics non bastano nemmeno i 21 punti di Jaylen Brown e i 20 di Kemba Walker.

Doveva essere una gara-4 combattuta e lo è stata. Grande equilibrio nei primi due quarti, poi Miami ha provato a scappare via nel terzo quarto, toccando il +12. Boston è rientrata grazie a Tatum (16 punti nella sola terza frazione), arrivando praticamente appaiata agli Heat prima degli ultimi dodici minuti. Nell’ultimo quarto uno scatenato Herro ha fatto la differenza, con Dragic e Butler a supportare il rookie di Miami, che ha costruito il break decisivo a due minuti dalla fine. Boston ha provato a rimontare ancora, arrivando sul -2, ma dopo l’1/2 di Butler dalla lunetta alla squadra di Stevens non è riuscito il miracolo sulla sirena.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LaPresse