Pallanuoto femminile, primo turno Coppa Italia 2020-2021: già alla Final Six Verona, Padova, Catania e Roma

La decima edizione della Coppa Italia ha aperto la stagione della pallanuoto femminile: la prima fase, denominata preliminary round, del trofeo nazionale femminile per club si sta giocando a Padova ed Ostia. Le prime tre di ogni girone giocheranno la Final Six in programma dal 5 al 7 febbraio 2021.

Dopo la seconda giornata, appena andata in archivio, risultano essere già promosse Padova e Verona nel Girone A e Roma e Catania nel Girone B. In serata la terza tornata di sfide che regalerà il quadro completo delle qualificate. Di seguito i tabellini delle quattro sfide appena giocate con le classifiche e tutti i risultati della competizione.

Loading...

Loading...

Tabellini 2^ giornata – 27 settembre

Girone A (a Padova)

Bogliasco 1951-CS Plebiscito 4-16

Bogliasco 1951: Malara, Paganello, Cavallini, Cuzzupè 3 (1 rig.), Mauceri, G. Millo, Rayner, Rogondino, Lombella, Carpaneto 1, Franci, Amedeo, Oberti. All. Sinatra

Plebiscito PD: Teani, M. Savioli 1, I. Savioli, Gottardo 3, Queirolo 4, Casson, A. Millo, Dario, Cocchiere, Ranalli, Meggiato 2 (1 rig.), Centanni 5, Giacon. All.Posterivo

Arbitri: Romolini e Ricciotti

Note: parziali 1-6, 1-1, 1-4, 1-5. Uscite per limite di falli Amedeo (B) nel secondo tempo, Rogondino (B) nel terzo tempo e Paganello (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/7 + 2 rigori e Plebiscito 7/11 + 4 rigori. Teani (P) para un rigore ad Amedeo nel primo tempo. G. Millo fallisce un rigore (palo) nel secondo tempo. Banchelli (F) para un rigore a Ranalli nel secondo tempo e uno a M. Savioli nel quarto tempo.

PN Trieste-CSS Verona 14-19

Pallanuoto Trieste: S. Ingannamorte, Zadeu, Boero 1 (rig.), Gant 1, Marussi, Gagliardi 3, Klatowski 2 (1 rig.), E. Ingannamorte, Bettini 3, Rattelli 2, Jankovic 2, Russignan, Krasti. All. Colautti

CSS Verona: Nigro, Esposito 2, Peroni 1, Zanetta 3, Borg 2, Marchetti, Marcialis 4, Sbruzzi 2, Gragnolati 1, Prandini 1, Bianconi 3, Castagnini, Donadio. All. Zaccaria

Arbitri: Braghini e Schiavo.

Note: parziali 2-7, 4-3, 5-6, 3-3. Uscita per limite di falli Peroni (V) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 5/12 + 3 rigori e Verona 8/11. Rattelli fallisce un rigore (palo) nel quarto tempo.

Girone B (a Ostia)

RN Florentia-Lifebrain SIS Roma 5-18

RN Florentia: Banchelli, Landi, Guerci 1 (rig.), Cordovani 1, Gasparri, Vittori Nesti 2, Francini 1, Giachi, Nencha, Marioni, Mugnai, Perego. All. Cotti

Lifebrain SIS Roma: Sparano, Tabani, Galardi, Avegno, Giustini, Iannarelli, Picozzi, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Storai, Bianchi, Brandimarte. All. Capanna

Arbitri: Lo Dico e Zedda

Note: parziali 1-7, 1-5, 2-3, 1-3. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Florentia 2/6 + un rigore e SIS Roma 4/7 + 3 rigori. Avegno (S) fallisce un rigore (palo) nel terzo tempo.

Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte 6-23

Vela Nuoto Ancona: Uccella, Strappato 1, Ivanova, Vecchiarelli, Ferretti, Bersacchia 1, Bartocci, Olivieri, Colletta, De Matteis, Altamura 1, Quattrini 3, Andreoni. All. Pace

L’Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou 2, Spampinato 2, Viacava, Aiello 4, Barzon 1, Palmieri 5, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic, Riccioli 3, Leone 3, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Braghini e Schiavo

Note: parziali 1-7, 0-4, 3-7, 2-5. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Ancona 3/4 e Orizzonte 3/3

CLASSIFICHE PRIMA FASE COPPA ITALIA 2020-2021

Girone A (a Padova): CSS Verona 6, Plebiscito Padova 6, Bogliasco 0, Trieste 0.

Girone B (ad Ostia): Ekipe Orizzonte 6, SIS Roma 6, Florentia 0, Vela Ancona 0.

CALENDARIO PRIMA FASE COPPA ITALIA 2020-2021

Girone “A”

1^ Giornata – sabato 26 settembre 2020

15:00 C.S. PLEBISCITO PD – PALLANUOTO TRIESTE 25-2

16:30 C.S.S. VERONA – BOGLIASCO 1951 10-4

2^ Giornata – domenica 27 settembre 2020

09:30 BOGLIASCO 1951 – C.S. PLEBISCITO PD 4-16

11:00 PALLANUOTO TRIESTE – C.S.S. VERONA 14-19

3^ Giornata – domenica 27 settembre 2020

15:00 PALLANUOTO TRIESTE – BOGLIASCO 1951 Padova – Piscina C.S. Plebiscito

16:30 C.S. PLEBISCITO PD – C.S.S. VERONA Padova – Piscina C.S. Plebiscito

Girone “B”

1^ Giornata – sabato 26 settembre 2020

16:30 S.I.S. ROMA – VELA NUOTO ANCONA 24-7

18:00 L’EKIPE ORIZZONTE – R.N. FLORENTIA 16-8

2^ Giornata – domenica 27 settembre 2020

09:30 R.N. FLORENTIA – S.I.S. ROMA RM 5-18

11:00 VELA NUOTO ANCONA – L’EKIPE ORIZZONTE RM 6-23

3^ Giornata – domenica 27 settembre 2020

16:30 R.N. FLORENTIA – VELA NUOTO ANCONA RM Ostia – Centro Federale “Polo Natatorio”

18:00 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE RM Ostia – Centro Federale “Polo Natatorio”

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maria Angela Cinardo LPS