Pagelle Tour de France 2020, 16esima tappa: Kamna da dieci e lode, altra bocciatura per Alaphilippe

Lennard Kamna conquista la sedicesima tappa del Tour de France con un’azione semplicemente perfetta. Il tedesco è riuscito anche ad avere la meglio anche su un grande Richard Carapaz. Delude, invece, Julian Alaphilippe, stroncato proprio da uno scatto del vincitore del Giro d’Italia 2019. Tra i favoriti Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez hanno provato degli scatti abbastanza velleitari nel finale. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti della tappa odierna con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA SEDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2020

LENNARD KAMNA (BORA-HANSGROHE) VOTO 10: Perfetto sia di gambe che di testa. Gioca sulla difensiva in salita, risultando l’unico in grado di resistere agli attacchi di Carapaz sul Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. A pochi metri dallo scollinamento, conscio che il successivo tratto di discesa e falsopiano lo favorisce, scatta e si leva di ruota l’ecuadoriano. Appena la strada smette di salire, il vantaggio tra lui e il vincitore del Giro 2019 si dilata rapidamente e il tedesco diventa imprendibile.

DANIEL OSS (BORA-HANSGROHE) VOTO 9: Se Kamna è riuscito a inserirsi nella fuga di giornata, gran parte del merito è suo. L’azzurro si dimostra, una volta di più, un gregario eccellente.

RICHARD CAPARAZ (INEOS) VOTO 8,5: Dà spettacolo in salita ove, con i suoi scatti, costringe quasi tutti alla resa, incluso Julian Alaphilippe. Purtroppo per lui, trova sulla sua strada un Kamna semplicemente superiore. Quando la strada si inerpica, ad ogni modo, l’ecuadoriano è sempre uno spettacolo.

SEBASTIAN REICHENBACH (GROUPAMA-FDJ) VOTO 8: E’ l’ultimo a mollare la ruota di Kamna e Carapaz. Conquista un bel terzo posto finale, un risultato da non buttare per un corridore come lui che, sovente, deve lavorare per i capitani.

PAVEL SIVAKOV (TEAM INEOS) VOTO 7,5: Dopo tutti i problemi avuti a inizio Tour, quando sembrava costretto a ritirarsi, fa piacere rivedere il russo brillante. Ancora non è il miglior Sivakov, ma il quarto posto odierno è un risultato che infonde fiducia.

QUENTIN PACHER (B&B HOTELS VITAL CONCEPT) VOTO 7,5: E’ il primo a muoversi sul Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Viene ripreso, ma riesce a rimanere con il gruppo di Sivakov e a chiudere la tappa in top-10, davanti anche a un certo Julian Alaphilippe.

SIMON GESCHKE (CCC) VOTO 7: Il veterano tedesco è autore di un’altra ottima prestazione e conclude la tappa con un buon quinto posto.

MATTEO TRENTIN (CCC) VOTO 7: Matteo va in fuga e passa per primo al traguardo volante. La maglia verde resta un obiettivo concreto, anche se difficile da raggiungere.

TIESJ BENOOT (SUNWEB) VOTO 6,5: Tatticamente la sua squadra si muove sempre bene, ma Benoot non ha le gambe di Hirschi o Kragh Andersen e non è riuscito a ripagare la fiducia riposta su di lui oggi dalla Sunweb. Non è quello visto a marzo alla Parigi-Nizza.

TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) VOTO 6: Ha il merito di voler provare a guadagnare qualcosa sullo strappo finale, ma tatticamente quanto fatto oggi dallo sloveno non aveva grande senso.

MIGUEL ANGEL LOPEZ (ASTANA) VOTO 6: Il suo scatto nel finale è bello, segno di una condizione che c’è. Difficile, però, trovare un senso a quell’azione.

WARREN BARGUIL (ARKEA-SAMSIC) VOTO 5,5: Va in fuga con un compagno, ma non riesce a essere competitivo per il successo di tappa. Non è neanche lontanamente vicino ai livelli del corridore che tre anni fa vinceva due tappe e la maglia a pois.

JULIAN ALAPHILIPPE (DECEUNINCK-QUICK STEP) VOTO 5: Va in fuga ed è molto attivo sul Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Dopo aver seguito il primo scatto di Carapaz, però, crolla di colpo. Sembrerebbe essere quasi in calando di condizione rispetto alla prima settimana.

EGAN BERNAL (INEOS) S.V.: Oggi abdica definitivamente mollando subito le ruote del plotone sul Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte e facendo gruppetto coi velocisti. Inutile infierire, il colombiano ormai ha staccato la spina.

