Ciclismo, Giulio Ciccone guarito dal Covid-19. L’azzurro può tornare ad allenarsi

Giulio Ciccone è definitivamente guarito dal Covid-19 e può tornare ad allenarsi. A comunicare la lieta notizia è stata la sua Trek-Segafredo, dopo che il ciclista è risultato negativo al secondo tampone effettuato nella giornata odierna. Dopo 14 giorni di quarantena, il 25enne è libero di riprendere in mano la bicicletta e di andare alla ricerca della miglior forma possibile per gli ultimi due mesi di questa tormentata stagione.

Il giovane abruzzese, l’anno scorso capace di vincere due tappe al Giro d’Italia e di conquistare la maglia di miglior scalatore, ha effettuato tutti gli esami del caso e non si sono evidenziate conseguenze legate al coronavirus. Al momento la squadra non ha ancora deciso in merito al ritorno in gara di Giulio Ciccone, si valuteranno il suo stato fisico e la sua condizione mentale prima di prendere qualsiasi decisione in merito. Il ragazzo riuscirà a recuperare per la Corsa Rosa, in programma dal 3 al 25 ottobre, per supportare Vincenzo Nibali?

Foto: Valerio Origo