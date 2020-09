Orario MotoGP, GP Catalogna 2020: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, differite TV8

Il Motomondiale abbandona Misano Adriatico, dove si sono disputati due Gran Premi, per trasferirsi in Spagna. Infatti nel weekend, a Barcellona, andrà in scena il Gran Premio di Catalogna. Nella MotoGP Maverick Viñales ha rilanciato le sue ambizioni iridate imponendosi nel GP di Emilia Romagna, anche sfruttando la caduta di Francesco Bagnaia, il quale appariva avviato alla conquista del primo successo della carriera. L’affermazione in terra romagnola ha permesso a Top Gun di agganciare Fabio Quartararo al secondo posto di una classifica generale ancora comandata da Andrea Dovizioso, nonostante tutte le difficoltà incontrate con i nuovi pneumatici. Anche Joan Mir, portacolori della Suzuki, sta avanzando una seria candidatura alla conquista del Mondiale della classe regina. I quattro citati sono divisi da una manciata di punti e sarà interessare capire quale potrà essere il loro rendimento al Montmelò. Nella Moto2 l’Italia domina incontrastata, in quanto le prime tre posizioni della classifica iridata sono occupate da Luca Marini, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Infine in Moto3 va seguita con attenzione la crescita del giovanissimo Celestino Vietti, classe 2001 già preso sotto l’ala protettrice di Valentino Rossi.

ATTENZIONE! Il Gran Premio di Catalogna seguirà una tabella oraria differente rispetto alle abitudini. Questo perchè si è voluto evitare contemporaneità con la Formula Uno, impegnata in Russia, dove il fuso orario è diverso da quello dell’Europa Centrale. Pertanto nella giornata di domenica avremo un programma leggermente diverso dal solito.

Si comincerà venerdì 25 settembre con le prime due sessioni di prove libere. Sabato 26 settembre, in mattinata terzo turno di free practice, al termine del quale saranno determinati i dieci piloti esentati dal Q1. Dopo la quarta sessione di libere, nel pomeriggio si aprirà la lotta per la pole position, con le qualifiche. Al mattino di domenica 27 settembre si terrà il warm-up, ultima occasione per trovare il corretto set-up in vista della gara, che andrà in scena nel pomeriggio e concluderà il trittico romagnol-catalano.

Come seguire lo spettacolo dell’ottava tappa stagionale della MotoGP e nona di Moto2 e Moto3?

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208). Contrariamente alle abitudini, Sky Sport Uno (201) non trasmetterà nulla in diretta.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da quest’anno anche attraverso DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA COMPLETO E PALINSESTO TELEVISIVO GP CATALOGNA 2020

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

COME VEDERLE IN DIRETTA

Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta tutte le sessioni di prove libere di ogni classe.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

REPLICHE

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica della FP1 della MotoGP alle ore 12.00.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica della FP2 della MotoGP alle ore 16.10, 19.30, 23.00, nonché alle ore 4.30 e 7.10 di sabato.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica delle FP2 della Moto2 alle ore 17.00, 21.15, nonché alle 2.15 e alle 6.00 di sabato.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica delle FP2 della Moto3 alle ore 18.45, 22.15, nonché alle 0.45 e alle 3.15 di sabato.

SABATO 26 SETTEMBRE

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

COME VEDERLE IN DIRETTA

Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le prove libere e le qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere e le qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere e le qualifiche di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere e le qualifiche di tutte le classi.

COME VEDERLE GRATIS

Tv8 (canale 8 del digitale terrestre e canale 121 di Sky) trasmetterà in sintesi le qualifiche di tutte le classi dalle 15.50.

REPLICHE/DIFFERITE

Sky Sport Uno (canale 201) trasmetterà la differita delle qualifiche della MotoGP alle ore 17.30.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica delle qualifiche della MotoGP alle ore 16.10, 19.30, 23.00, nonché alle ore 4.30 di domenica.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica delle qualifiche della Moto2 alle ore 21.15, nonché alle 2.15 e alle 6.00 di domenica.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica delle qualifiche della Moto3 alle ore 18.45, 22.15, nonché alle 0.45, alle 3.15 e alle 7.00 di domenica.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

09.40-10.00 Moto3, warm-up

10.10-10.30 Moto2, warm-up

10.40-11.00 MotoGP, warm-up

12.00 Moto3, GARA

13.20 Moto2, GARA

15.00 MotoGP, GARA

COME VEDERLE IN DIRETTA

Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta i warm-up e le gare di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV di warm-up e gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN di warm-up e gare di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di warm-up e gare di tutte le classi.

COME VEDERLE GRATIS

Tv 8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà in differita la gara di Moto 3 alle 14.05

Tv 8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà in differita la gara di Moto 2 alle 15.25

Tv 8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà in differita la gara di MotoGP alle 17.05

REPLICHE

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica della gara di MotoGP alle ore 17.15, 19.30, 21.00, 00.00, nonché alle ore 1.30 e 3.00, 6.00 e 7.45 di lunedì.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica dalla gara di Moto2 alle ore 18.30, 23.00, nonché alle 2.30 e alle 5.00 di lunedì.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica della gara di Moto3 alle ore 19.00, 23.30, nonché alle 2.00 e di lunedì

