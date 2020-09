NFL 2020-2021 (3a settimana): Rodgers ferma Brees, ancora imbattuti Seahawks, Bills, Steelers, Titans e Bears

La terza settimana della NFL 2020-2021 prosegue sul solco di quelle precedenti, con diverse sorprese, alcune rimonte clamorose e numerose conferme. Rimangono imbattute sei squadre, mentre in diversi match gli attacchi scrivono pagine davvero importanti. Andiamo, quindi, a vedere partita per partita, cos’è successo nella terza settimana della NFL.

I MATCH DELLA TERZA SETTIMANA DELLA NFL:

Buffalo Bills (3-0) – Los Angeles Rams (2-1) 35-32: succede di tutto a Buffalo. Padroni di casa che dominano la scena fino a volare sul 28-3, quindi si spegne la luce per i Bills ed i californiani si riportano sotto e passano addirittura a condurre sul 32-28 con una meta su corsa di Henderson, ma Kroft proprio all’ultimo respiro riceve un lancio di Allen (311 yds, 4 td e un int) per la vittoria finale. LA vede un buon Goff (321 yds, 2 td, 1 int) quindi Henderson 114 yds su corsa e una meta, mentre Kupp riceve per 107 con un td. Nei Bills bene Beasley da 100 yds su ricezione, ma quante emozioni! Con questo successo Buffalo vola 3-0 nella AFC East.

New Orleans Saints (1-2) – Green Bay Packers (3-0) 30-37: la super-sfida tra Brees e Rodgers va al secondo che chiude con 283 yds e 3 (9 nelle prime tre uscite senza intercetti). Green Bay passa dopo 25 anni a New Orleans dopo una partita bellissima. Mancano i due ricevitori principi, Thomas e Adams, ma lo spettacolo non ne risente. Brees (288 yds e 3 td) arma Kamara che non ha limiti: 58 yds su corsa e 139 e 2 td su ricezione, mentre dall’altra parte Jones corre per 69 con Lazard che riceve per 146 e una meta. Partita punto a punto fino all’ultimo quarto, quando Hill perde un fumble ed i Packers vanno a segno con 10 punti ravvicinati che chiudono i conti. Green Bay vola sul 3-0 in vetta alla NFC, i Saints, invece, perdono la seconda in fila.

Seattle Seahawks (3-0) – Dallas Cowboys (1-2) 38-31: match davvero spettacolare con Dallas che arriva all’ultimo quarto in vantaggio ma il td di Metcalf a 1:47 dalla fine chiude i conti. Wilson prosegue nel suo avvio di stagione da MVP con 315 yds e 5 td (14 totali nelle prime tre gare, nuovo record) con Metcalf e Lockett oltre le 100 yds e 4 td totali. Per i Cowboys Prescott lancia per 472 yds, 3 mete e 2 intercetti, ma Elliott non va e si ferma a 34 yds. Bene Gallupp (138 yds) e Wilson (107 e e 2td) ma la vittoria va a Seattle che rimane imbattuta nella NFC West.

New England Patriots (2-1) – Las Vegas Raiders (2-1) 36-20: i Pats corrono, eccome se corrono! 250 yds totali con 117 del solo Michel e non lasciano scampo ai Raiders che hanno un buon Carr da 261 yds e 2 td, con il solito Jacobs da 71 su corsa, ma nulla possono contro l’attacco dei bostoniani guidato da Newton. Dopo un primo tempo molto equilibrato concluso sul 13-10, i padroni di casa dominano alla distanza con un parziale di 23-10 e si rimettono in corsa nella AFC East. Per la squadra del Nevada primo ko stagionale.

Pittsburgh Steelers (3-0) – Houston Texans (0-3) 28-21: vincono ancora i giallo-neri, ma che fatica! Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dai texani sul 21-17, l’attacco degli ospiti si spegne e nella ripresa va a segno solo Pittsburgh con un field goal di Boswell e una corsa di Conner che chiude con 109 yds totali. Houston non esiste sul terreno con appena 29 yds totali per cui Watson è costretto a lanciare e chiude con 264 yds, 2 mete e un intercetto. I Texans sono ormai con l’acqua alla gola nella AFC South, gli Steelers volano sul 3-0 nella AFC North e lanciano la sfida ai Ravens.

Negli altri match, due sfide importanti nella NFC: gli Atlanta Falcons (0-3) crollano sul più bello e si fanno beffare 26-30 dai Chicago Bears (3-0) con un parziale conclusivo da 20-0 che ha dell’incredibile con gli ospiti sospinti dalle 3 mete di Foles che prende il posto di Trubisky sul 10-26. Gli Arizona Cardinals (2-1) subiscono il primo ko stagionale contro i Detroit Lions (1-2) per 23-26 con un field goal di Prater nelle ultime battute del match.I Cleveland Browns (2-1) vincono la seconda in fila e superano 34-20 il Washington Football Team (1-2) con un grande Chubb da 108 yds su corsa e 2 mete, mentre negli ospiti Haskins lancia ben 3 intercetti.

In una sfida della NFC i New York Giants (0-3) vengono umiliati in casa 9-36 da ciò che rimane dei San Francisco 49ers (2-1). Californiani senza Garoppolo, Kittle e Bosa che, nonostante tutto, devono fare il minimo sindacale per avere la meglio dei derelitti Giants. Tutto troppo facile per gli ultimi finalisti del SuperBowl, mentre i Philadelphia Eagles (0-2-1) proseguono nel loro avvio di stagione da incubo pareggiando 23-23 contro i Cincinnati Bengals (0-2-1) sprecando il field goal della vittoria nel supplementare per colpa di una falsa partenza. Per Cincy ancora bene Burrow da 312 yds e 2 td, negli Eagles ottimo Sanders da 95 yds su corsa con Wentz che raggiunge quota 100 td in carriera (225 yds, una meta ma 2 intercetti).

Nella AFC gli Indianapolis Colts (2-1) si sbarazzano dei New York Jets (0-3) per 36-7 in un match senza storia, mentre i Denver Broncos (0-3) fanno la stessa fine contro i Tampa Bay Buccaneers (2-1) per 10-28 con un Tom Brady da 297 yds e tre mete. I Los Angeles Chargers (1-2), invece, inciampano in casa contro gli incerottati Carolina Panthers (2-2) con il punteggio di 16-21. I Minnesota Vikings (0-3) cadono ancora e perdono 30-31 in casa contro i Tennessee Titans (3-0) in un incontro nel quale succede di tutto. I Vikings volano sul 24-14 (sospinti anche dalle 181 yds su corsa di Cook) con una ricezione da 71 yds di Jefferson (175 totali per il giovane ricevitore), ma a quel punto si spegne la benzina a metà terzo quarto. I Titans a quel punto si rimettono in carreggiata e iniziano a dominare con le corse del solito fenomenale Henry (119 yds e due mete), quindi nel quarto conclusivo vanno a vincere con due field goal di Gostkowski, uno dalle 54 yds e l’ultimo addirittura dalle 55 per il sorpasso finale. Tennessee ancora imbattuta nella AFC South, Minnesota rischia di avere già alzato bandiera bianca nella sua stagione.

Nel Thursday night match i Jacksonville Jaguars (1-2) cadono nettamente 13-31 contro i Miami Dolphins (1-2) in una sfida interna alla AFC. Miami domina la scena sin dalle prime fasi con un 14-0 iniziale che ha indirizzato il match verso la squadra della Florida, spinta da un Fitzpatrick da 160 yds e 2 mete, con Gaskin da yds su corsa e Parker da 69 su ricezione. Per i Jags grande prova del rookie Robinson (46 yds su corsa e 83 su ricezione) ma è troppo solo. Minshew II lancia un intercetto e 275 yds e perde anche un fumble che chiude i conti. La terza settimana si chiuderà stanotte con un succosissimo Monday Night come Baltimore Ravens (2-0) – Kansas City Chiefs (2-0) per un primo assaggio di chi potrà essere la dominatrice della AFC.

Foto: Rodgers NFL MPH Photos / Shutterstock.com