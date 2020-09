NBA Playoff 2020: i Los Angeles Lakers battono Denver in gara-1 della finale della Western Conference

Nella bolla di Orlando stanotte ha preso il via la finale della Western Conference dei playoff NBA 2020, che vede impegnate Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Il primo atto della serie è stato appannaggio dei californiani, che si sono imposti in scioltezza con il punteggio di 126-114.

Dopo un primo quarto ad alto punteggio e all’insegna dell’equilibrato, chiuso dai Nuggets avanti di due lunghezze, nel secondo periodo i gialloviola imprimono un’accelerazione perentoria e prendono in mano la partita, arrivando all’intervallo in vantaggio di undici punti. Nella ripresa i Lakers incrementano ulteriormente il proprio margine e pongono di fatto fine alla contesa già con 12′ di anticipo: a fine terzo quarto, infatti, il tabellone dice +24 (103-79). Nell’ultimo periodo la squadra di Michael Malone riesce quantomeno a ridurre il passivo: finisce 126-114.

A fare la voce grossa in casa Lakers è Anthony Davis, che piazza una pesante doppia doppia da 37 punti e 10 rimbalzi e trascina il proprio team al successo. Doppia doppia tra punti (15) e assist (12) anche per LeBron James, mentre è una serata positiva anche per Kentavious Caldwell-Pope, autore di 18 punti. Per Denver i migliori realizzatori sono Nikola Jokic e Jamal Murray, entrambi a quota 21, al di sotto degli standard a cui hanno abituato i tifosi; doppia doppia per Michael Porter Jr., che firma 14 punti e 10 rimbalzi.

TABELLINO

LOS ANGELES LAKERS – DENVER NUGGETS 126-114 (36-38, 34-21, 33-20, 23-35)

LA LAKERS – Davis 37, Caldwell-Pope 18, James 15, Howard 13, Kuzma 11

DENVER – Murray 21, Jokic 21, Porter Jr. 14

Foto: LaPresse