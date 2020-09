NBA, Nick Nurse rinnova per tre anni con i Toronto Raptors

Nick Nurse, head coach dei Toronto Raptors dal 2018, rinnova con la franchigia canadese per i prossimi tre anni. Lo riporta The Athletic che fa sapere anche quali sono i dettagli dell’estensione firmata dal recente vincitore del premio di coach of the year. L’accordo trovato tra il sodalizio e l’allenatore, infatti, prevede che questi riceva ben otto milioni a stagione.

Un investimento importante quello fatto dai Raptors, i quali hanno voluto premiare il grande lavoro che coach Nurse ha fatto in queste due stagioni. L’allenatore, è bene ricordarlo, nella scorsa annata ha guidato la franchigia canadese al suo primo titolo NBA. Nonostante la perdita di Kawhi Leonard nella scorsa estate, inoltre, è riuscito a rendere comunque competitiva la squadra anche in questo 2020 e ha sfiorato nuovamente le finali di conference.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse