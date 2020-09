Nations League 2020-2021: Italia-Olanda del 14 ottobre si giocherà a Bergamo

La Nazionale di calcio non dimentica Bergamo. Il prossimo 14 ottobre, infatti, lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia ospiterà il match tra Italia e Olanda, valevole per la Nations League 2020-2021, un modo quindi per abbracciare la città orobica, luogo simbolo della pandemia legata al Covid-19. In origine la partita si sarebbe dovuta disputare allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, ma la FIGC ha scelto, assieme alla Federazione olandese, di spostare la sede della gara che, va ricordato, rappresenterà la quarta giornata della competizione continentale.

Come spiega la FIGC, lo spostamento da Milano a Bergamo (assieme a quello da Parma a Firenze dell’amichevole Italia-Moldova del 7 ottobre) è anche stato motivato dal non voler utilizzare il Meazza in un incontro a porte chiuse, scegliendo però uno stadio rinnovato di fresco e che di recente ha ricevuto anche il nulla osta per i match della Champions League. Ma, soprattutto, c’è la volontà di omaggiare un luogo che ha sofferto tanto e che ancora piange le sue numerose vittime. L’Italia fa il suo ritorno a Bergamo dopo ben 14 anni. L’ultima volta si giocò un Italia-Turchia nel 2006 che si concluse con il punteggio di 1-1.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse