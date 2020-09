NASCAR Cup Series, Kurt Busch trionfa in casa e passa il turno

Kurt Busch vince al Las Vegas Motor Speedway (Nevada) in un finale più incerto che mai. Il #1 è riuscito nel finale a giocarsi le proprie carte ed a respingere i continui attacchi di Matt DiBenedetto #21 (Woods). Con questo risultato il #1 di casa Ganassi accede tranquillamente alla Top8, otto piloti che si contenderanno la finale di Miami nel prossimo round

La prima prova valida per il ‘Round of 12’ dei NASCAR Playoffs è iniziata sotto l’insegna Denny Hamlin. Il #11 di casa Gibbs, primo nella Stage1, ha ceduto alla concorrenza le prime caselle della classifica all’inizio della seconda frazione. Dopo una prima fase non molto emozionante, Hamlin si è reso protagonista di un bellissimo sorpasso in curva 3-4 ai danni di Kyle Busch #18 (Gibbs) e Joey Logano #22 (Penske), una manovra che ha costretto il #22 del gruppo ad un pit stop extra per verificare l’integrità della vettura.

Loading...

Loading...

Dopo il contatto con i due vetture in vetta, Hamlin ha cercato di allungare, ma ha dovuto cede il passi al velocissimo Chase Elliott. Il #9 di casa Hendrick Motorsport si è ritrovato saldamente al comando della corsa dopo la prima sosta della Stage. La Camaro #9 non ha più mollato la prima piazza ed ha vinto la frazione prima dell’ultima e decisiva fase.

La prova è entrata nel vivo a meno di 20 giri dalla bandiera a scacchi dopo un testacoda di John Hunter Nemechek #38. Il giovane rookie ha innescato una caution con un testacoda in curva 3-4, una situazione che ha rimescolato le carte in tavola. Due restart ci hanno tenuti incollati alla televisione fino alla fine. Kurt Busch, padrone di casa del già citato Kyle, ha approfittato della situazione il primo acuto del 2020. Secondo posto, come accaduto in primavera nelle prima delle due competizioni che si svolgono in questa pista, per DiBenedetto davanti ad Hamlin ed a Truex Jr (Gibbs).

Settimana prossima appuntamento a Talladega (Alabama) dove un nuovo pilota potrebbe accedere al successivo round dei NASCAR Playoffs 2020.

CLASSIFICA PER GARA NASCAR CUP SERIES A LAS VEGAS

Kurt Busch (Chevrolet) Matt DiBenedetto (Ford) Denny Hamlin (Toyota) Martin Truex Jr (Toyota) Alex Bowman (Chevrolet)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA NASCAR

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:LaPresse