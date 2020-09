MotoGP, Cal Crutchlow: “Faceva freddo sulla griglia di partenza”

Cal Crutchlow commenta il GP di Catalogna, decimo atto della MotoGP 2020. Il britannico di casa Honda è soddisfatto al termine della competizione catalana dopo due negative settimane in quel di Misano. Ricordiamo infatti che, in occasione del doubleheader romagnolo, Cal non era riuscito a terminare nessuna delle due gare.

Il compagno di box del giapponese Takaaki Nakagami, decimo al traguardo, ha affermato alla stampa: “Erano difficili le condizioni sul tracciato. Faceva freddo sulla griglia di partenza, sembrava di essere a Phillip Island. Speravo di fare una buona prova ed infatti sono arrivato in Top10. Sono contento di aver completato la corsa dopo due settimane di stop. Credo che migliorerò nelle prossime settimane. La fase più difficile della gara è stata la partenza. Ho avuto un degrado maggiore rispetto agli altri avversari che avevano più grip. Ho cercato di sfruttare la scia dei avversari e nel finale sono riuscito a restare nella tra i primi”.

Foto: Valerio Origo